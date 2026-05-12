Direktor medijske grupacije podnio ostavku usred Perezove tirade protiv novinara

Perez je tijekom obraćanja javnosti otvoreno napao dio španjolskih medija, a posebno se fokusirao na grupaciju Vocento, odnosno na ABC i Relevo. Konferencija se vrlo brzo pretvorila u otvoreni sukob predsjednika Reala i novinara u dvorani.

Najnapetiji trenutak dogodio se tijekom rasprave s Rubénom Cañizaresom, novinarom ABC-a: 'Ako nastavite inzistirati, kao Rubén Cañizares... Jeste li vi radili u Relevu?', upitao je Perez novinara.

Nakon što je Cañizares to negirao, Perez je nastavio još žešće: 'Znači ovo u ABC-u radite na svoju ruku? Vi, koji se svaki dan obrušavate na Real Madrid... i niste jedini, ima ih još. Odjavit ću pretplatu na ABC. Moj otac bio je član 50 godina, ali bolje ću mu odati počast ako se odjavim', poručio je Perez.

Posebno oštar bio je i prema Relevu, sportskom mediju koji je također povezan s grupacijom Vocento: 'Ova avantura ih je koštala 100 milijuna. Sam Relevo 25 milijuna. Mislio sam da će se, nakon što je Relevo propao, stvari promijeniti. Ali ništa, neka čitaju Cañizaresa', rekao je predsjednik Reala.

Velika slučajnost ili nešto više?

Dok je Perez vodio otvoreni rat s medijima, stigla je još jedna velika vijest. Grupacija Vocento objavila je da predsjednik Ignacio Ybarra Aznar odlazi s funkcije nakon sljedeće glavne skupštine dioničara.

'Upravni odbor danas je obaviješten da Ignacio Ybarra Aznar želi napustiti funkciju predsjednika nakon sljedeće Glavne skupštine dioničara, planirane za 13. svibnja 2026.', stoji u priopćenju Vocenta.

Kao njegov nasljednik predložen je Ignacio Eyriés García de Vinuesa, dok će Ybarra ostati dio uprave kao član odbora. U Španjolskoj su mnogi odmah povezali trenutak objave s Perezovom konferencijom, iako zasad nema nikakve potvrde da postoji izravna povezanost između tih događaja.

Perez ponovno podigao temperaturu u Španjolskoj

Florentino Pérez posljednjih mjeseci sve češće javno govori o neprijateljima Real Madrida i atmosferi koju vidi oko kluba. Ova konferencija bila je dosad njegov najdirektniji napad na medije.

U Madridu njegovi nastupi imaju snažnu podršku dijela navijača koji smatraju da je Real često meta kritika i dvostrukih kriterija. S druge strane, brojni novinari i komentatori tvrde da predsjednik Reala pokušava izvršiti pritisak na medije i stvoriti atmosferu sukoba.