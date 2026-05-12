Barcelona odgovorila Realu nakon Perezova istupa: 'Analiziramo sljedeće korake'

U priopćenju Barcelona jasno poručuje da njezin pravni odjel analizira Perezove izjave i razmatra moguće poteze:

'Vezano uz konferenciju za medije koju je sazvao predsjednik Real Madrida Florentino Pérez, obavještavamo da naš pravni odjel pažljivo proučava njegove izjave i optužbe. Trenutačno se iste analiziraju i procjenjuju sljedeći koraci koje ćemo poduzeti. Kada budemo smatrali prikladnim, pravovremeno ćemo informirati javnost o stavovima i odlukama koje će biti donesene', stoji u službenom priopćenju Barcelone.

Perez otvorio front prema La Ligi i Barceloni

Sve je krenulo nakon vrlo oštrog Perezova obraćanja javnosti. Predsjednik Reala žestoko se obrušio na novinare, ljude koje smatra neprijateljima kluba i vodstvo La Lige, tvrdeći da je Real Madrid godinama sustavno oštećivan u španjolskom prvenstvu.

Perez je ponovno komentirao i slučaj Negreira, aferu koja već dugo prati Barcelonu zbog uplata bivšem potpredsjedniku sudačke komisije Joseu Mariji Enriquezu Negreiri.

Iako Barcelona cijelo vrijeme odbacuje optužbe za kupovanje sudaca, tema je ponovno eksplodirala nakon Perezove konferencije, a sada se čini da bi cijela priča mogla dobiti i pravni nastavak.

Barcelona razmatra odgovor

Katalonski klub zasad nije objavio konkretne mjere, ali formulacija priopćenja jasno sugerira da ozbiljno razmatra reakciju na Perezove riječi. U Španjolskoj se već nagađa da bi Barcelona mogla tražiti službenu ispriku ili čak pokrenuti pravne korake ako procijeni da su Perezove izjave prešle granicu dopuštenog.

Cijela situacija dodatno pojačava ionako eksplozivne odnose između dva najveća španjolska kluba. Posljednjih godina Real i Barcelona sukobljavaju se oko gotovo svega: od Superlige i sudačkih odluka do vođenja La Lige i financijskih pravila.

Posebno je zanimljivo što je Perez tijekom konferencije pokušao predstaviti Real Madrid kao klub koji je godinama meta organiziranih napada i nepravednog tretmana. U ovom trenutku nije poznato hoće li cijela priča završiti samo na priopćenjima ili će uslijediti konkretniji potezi, ali jasno je da je novi verbalni rat između Reala i Barcelone upravo počeo.