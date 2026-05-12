kakav gaf

Ronaldo nije mogao vjerovati: Al-Nassr prosuo naslov bizarnom greškom u nadoknadi

M.Š

12.05.2026 u 22:43

tportal
Izvor: EPA / Autor: Stringer
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Al-Nassr je propustio veliku priliku zaključiti utrku za naslov prvaka Saudijske Arabije. U derbiju protiv izravnog konkurenta Al-Hilala imao je vodstvo, rezultat koji mu je donosio titulu i pravu euforiju na tribinama, ali je sve palo u vodu u 98. minuti.

Momčad predvođena Cristianom Ronaldom povela je u 37. minuti. Marcelo Brozović ubacio je iz kornera, u kaznenom prostoru nastala je gužva, a najbolje se snašao Mohamed Simakan i pogodio za 1:0.

vezane vijesti

Taj rezultat Al-Nassru je donosio 11. naslov saudijskog prvaka i prvi nakon sedam godina čekanja. Sve je mirisalo na veliko slavlje, pogotovo jer je Al-Hilal dugo izgledao kao momčad koja neće pronaći put do izjednačenja.

Autogol koji je promijenio sve

A onda je u dubokoj sudačkoj nadoknadi uslijedio šok. Brazilski vratar Bento napravio je veliku pogrešku i nespretno poslao loptu u vlastitu mrežu za 1:1. Tu situaciju pogledajte OVDJE.

Al-Hilal je tako u 98. minuti došao do boda koji ga je ostavio u borbi za naslov, dok je Al-Nassr ostao bez slavlja koje je već bilo na dohvat ruke. Ronaldo, koji je ranije izašao iz igre, završnicu je pratio s klupe. Njegova reakcija najbolje je opisala težinu trenutka - Portugalac je u nevjerici gledao rasplet koji bi mogao skupo stajati njegovu momčad.

Al-Nassr sada ima 83 boda, pet više od Al-Hilala, ali i utakmicu više. To znači da se prvenstvo još uvijek može potpuno zakomplicirati. Ako Al-Hilal pobijedi u zaostalom susretu, zaostatak će se smanjiti i odluka o naslovu preselit će se u posljednje kolo. U tom scenariju Al-Nassr više ne bi imao pravo na novi veliki kiks.

Za Ronalda bi naslov imao posebno značenje jer još uvijek lovi prvi veliki ligaški trofej u Saudijskoj Arabiji s Al-Nassrom.  Umjesto toga, Al-Nassr sada mora čekati rasplet i pokušati se mentalno oporaviti od utakmice u kojoj je praktički imao naslov u rukama.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
napokon

napokon

Problem konačno riješen: Dinamovci izašli iz kolone i krenuli prema Osijeku!
povratak

povratak

Lino Červar ima novi posao: Preuzeo moćni klub iz regije
tuga

tuga

Šok u NBA-u: Preminuo Brandon Clarke

najpopularnije

Još vijesti