Ronaldo nije mogao vjerovati: Al-Nassr prosuo naslov bizarnom greškom u nadoknadi

Momčad predvođena Cristianom Ronaldom povela je u 37. minuti. Marcelo Brozović ubacio je iz kornera, u kaznenom prostoru nastala je gužva, a najbolje se snašao Mohamed Simakan i pogodio za 1:0.

Taj rezultat Al-Nassru je donosio 11. naslov saudijskog prvaka i prvi nakon sedam godina čekanja. Sve je mirisalo na veliko slavlje, pogotovo jer je Al-Hilal dugo izgledao kao momčad koja neće pronaći put do izjednačenja.

Autogol koji je promijenio sve

A onda je u dubokoj sudačkoj nadoknadi uslijedio šok. Brazilski vratar Bento napravio je veliku pogrešku i nespretno poslao loptu u vlastitu mrežu za 1:1. Tu situaciju pogledajte OVDJE.

Al-Hilal je tako u 98. minuti došao do boda koji ga je ostavio u borbi za naslov, dok je Al-Nassr ostao bez slavlja koje je već bilo na dohvat ruke. Ronaldo, koji je ranije izašao iz igre, završnicu je pratio s klupe. Njegova reakcija najbolje je opisala težinu trenutka - Portugalac je u nevjerici gledao rasplet koji bi mogao skupo stajati njegovu momčad.

Al-Nassr sada ima 83 boda, pet više od Al-Hilala, ali i utakmicu više. To znači da se prvenstvo još uvijek može potpuno zakomplicirati. Ako Al-Hilal pobijedi u zaostalom susretu, zaostatak će se smanjiti i odluka o naslovu preselit će se u posljednje kolo. U tom scenariju Al-Nassr više ne bi imao pravo na novi veliki kiks.

Za Ronalda bi naslov imao posebno značenje jer još uvijek lovi prvi veliki ligaški trofej u Saudijskoj Arabiji s Al-Nassrom. Umjesto toga, Al-Nassr sada mora čekati rasplet i pokušati se mentalno oporaviti od utakmice u kojoj je praktički imao naslov u rukama.