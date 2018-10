Priča o Marinu Roziću, košarkašu koji je 15 godina vjeran Ciboni u dobru i zlu

Košarkaš zagrebačke Cibone Marin Rozić jedan je od rijetkih hrvatskih sportaša koji je, usprkos brojnim bogatim ponudama iz inozemstva, ostao vjeran istom klubu punih 15 godina. Za razliku od mnogih hrvatskih sportaša koji su trčali za novcem i brzom zaradom, Rozić je odlučio gotovo cijelu karijeru ostati u Ciboni te se posvetio studiju prava koji je i uspješno završio. Danas je ponosni otac malene Nike i s nestrpljenjem čeka prinovu sljedeće godine

'Da, ispunio sam svoje dječačke snove, pa što više od toga mogu poželjeti? Jako sam zadovoljan karijerom koju sam ostvario', kaže.

'Veseli me financijska stabilizacija Cibone'

U petnaest godina u Ciboni puno se toga promijenilo, od suigrača pa do direktora i trenera. Kada je Rozić 2009. postao kapetan 'Vukova s Tuškanca', naslijedivši Nikšu Prkačina, ubrzo je shvatio kakva na njemu leži odgovornost.

'Iskreno, veseli me financijska stabilizacija kluba. Nema laganja i petljanja. Svaki igrač zna za probleme koji postoje te da će biti kašnjenja plaće, ali je isto tako sigurno da će svaki igrač dobiti svoj novac. Kao kapetan nikada nisam lagao suigračima i time samom sebi. To nisam radio ni kada je bilo najteže iako sam ponekad doveden u tešku situaciju. Govoriš igračima kako je stigla plaća, a ljudi koji su mi to rekli znali su da novac nije stigao. Ali sada je to iza nas.'

Poznato je to da je danas glavni sponzor Cibone Grad Zagreb, prije svega zahvaljujući gradonačelniku Milanu Bandiću koji jako voli klub s kojim je Dražen Petrović dva puta pokorio Europu sredinom 80-ih. Ta ljubav zasad je neraskidiva, ali bez jakog sponzora budućnost je neizvjesna…

'Stvarno volim Cibonu u kojoj sam proveo lijepe, ali i jako ružne trenutke. Bio sam član Cibone kada je bila moćna i kada je imala jakog sponzora. Eto, u Cibonu sam stigao kada je to bio sređen klub, no stvari su se u međuvremenu promijenile te sam bio i član Cibone koja je bila na aparatima. No najteže razdoblje svakako je bilo one godine (2009., op.a.) kada smo nemogućim košem Kecmana izgubili u Zagrebu finale regionalne ABA lige od Partizana. Svi znaju da su se preko Cibone lomila neka politička koplja, tada ljudi iz Grada nisu još bili u klubu, a mi smo bili ostavljeni samima sebi. No baš te godine dogodio se ulazak ljudi iz Grada u klub i krenula je sanacija. Sada kada je dug napokon blizu nule i kada je klub financijski stabilan ulazak sponzora pokrenuo bi stvari samo na bolje', prisjetio se Rozić, a u tom finalu nije mogao igrati zbog operacije Ahilove tetive. Ta ozljeda ujedno je značila oproštaj od dresa hrvatske reprezentacije jer su mu liječnici savjetovali da ljeto posveti odmoru i regeneraciji. Kaže kako mu je tih mjeseci najgore bilo gledati ih sa strane, nemoćan da pomogne.

Najdraži trenutak karijere - osvajanje ABA lige u Beogradu 2014.

No kada je u pitanju najdraži trenutak karijere, a što se tiče Cibone, Rozić bez razmišljanja navodi osvajanje regionalne Jadranske lige (ABA) na završnom turniru u Beogradu 2014. godine.

'Tih četiri, pet dana od odlaska u Beograd na završni turnir pa do dočeka u Zagrebu apsolutno mi je najljepše razdoblje u Ciboni. To je zapravo fantastična priča jer smo od ekipe koju su u prosincu svi otpisali i govorili kako će se spašavati od ispadanja postali hit, bilo je to uistinu čarobno razdoblje. Na klupi mladi trener Slaven Rimac, razigravač maleni Amerikanac Blassingame, a glavni igrač tada 20-godišnji Dario Šarić. Dobili smo Partizan u polufinalu te u finalu moćnu Cedevitu s Repešom na klupi, za koju su tada igrali Jusuf Nurkić, Nolan Smith, Allan Ray, Marino Baždarić. Eto, osvajanje tog trofeja jest najbolji primjer kako je kemija najvažnija, a ne trošiti ogroman novac na pojačanja. Pa ni Fenerbahče, kada je doveo najboljeg europskog trenera Obradovića, nije preko noći postao to što je danas.'

Na pitanje žali li što se u naponu snage, kada je igrao najbolju košarku u karijeri, nije okušao u inozemstvu, u nekoj jakoj ligi, iskreno kaže:

'Zaista ne žalim ni za čime, ali volio bih znati kako bih se snašao u nekoj jačoj ligi. Kad se uhvatim kako o tome razmišljam, možda mi je krivo jer sam znatiželjan kako bi to izgledalo. Godinu po godinu u Ciboni shvatio sam da mi se ne isplati nikamo ići. Nije mi se dalo riskirati, klub je upao u financijske probleme i ponosan sam što sam član Cibone u kontinuitetu 15 godina te da sam godinama kapetan.'

Posebna tema razgovora bili su mladi igrači koji žele što prije doći do velike zarade pa vrlo rano prihvaćaju inozemne ponude, slušaju samo menadžere i sanjaju kako će sa 18, 19 godina zaigrati u NBA ligi.

'Danas se djeca s 13-14 godina proglašavaju NBA talentima, a iskreno, teško je tako mladim dečkima ostati na zemlji i nastaviti raditi. Pogotovo kada rano potpisuju ugovore s enormnim iznosima i kada se za njih otimaju poznati sportski brendovi koji im nude višegodišnje ugovore. Dijete preko noći postane bitan faktor, a na kraju se često događa da zbog krivih ljudi koji ih savjetuju ne uspiju. Nas starije ionako većina njih ne sluša.'

Kada ste kao 20-godišnjak došli u Cibonu, u klubu je konkurencija bila puno jača nego što je danas. Jesu li vam pomagali stariji igrači?

'Kad sam stigao u klub, jako puno pomogao mi je savjetima Joke Vranković. Slušao sam ga kao starijeg brata, a od velike pomoći bio mi je i moj Mostarac Josip Sesar. Danas ja pokušavam biti takav prema mladim igračima.'

Roko Prkačin buduća je zvijezda Cibone

Nedavno je počela nova sezona. Igrali ste u Ciboni koja je bila konkurentna u Euroligi, a i u onoj koja se borila za ostanak u regionalnoj ABA ligi. Kakva je nova Cibona?

'Došao je novi trener Ivan Velić te je s čelnim ljudima kluba odlučio kako će pravu priliku dobiti srebrni juniori Uljarević i Ljubičić. Klub je, dakle, odlučio stati iza svojih mladih igrača, dati im puno prostora, dati im pravo na pogrešku, a cilj je da Hrvatska u Uljareviću napokon dobije pravog razigravača jer na toj poziciji već godinama nemamo igrača. Kada je budžet u pitanju, potrošit ćemo onoliko koliko imamo i, što je najvažnije, nemamo imperativ trofeja. Dodao bih još kako je dugoročno cilj kluba da 15-godišnji Roko Prkačin, koji je s kadetskom reprezentacijom osvojio zlato, uskoro bude priključen prvoj momčadi. Trenutačno je na posudbi u KK-u Rudeš kako bi u drugoj ligi stekao iskustvo, ali nadam se da će nam se već u polusezoni priključiti kako bi trenirao s prvom ekipom.'

Nije tajna to da u klub zbog 204 centimetra visokog Prkačina, koji je svojim igrama oduševio na Eurobasketu U16, dolaze u Zagreb mnogobrojni NBA skauti. Koliko Roko po vašem mišljenju može biti dobar?

'Prije svega moram reći kako je taj dečko fantastično odgojen, što je baza svega jer to ipak dolazi od kuće. Drugo, Roko je ozbiljan i jako predan radu, već sad fizički sjajno izgleda i, što je najvažnije, uživa igrati košarku, nadigravati se. Uz sve to, njegov otac Nikša kao igrač je sve prošao u karijeri i boljeg savjetnika nije mogao naći, a to je po meni dobitna kombinacija. Iako se ne volim razbacivati komplimentima, uvjeren sam da će Roko biti veliki igrač. On je buduća zvijezda Cibone.'