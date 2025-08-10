Perišić gestom oduševio Nizozemce: 'On je pravi kapetan'

Iako ima 36 godina, igra u tempu koji podsjeća na njegove najbolje dane. U Eindhoven je stigao tek krajem rujna, nakon odlaska iz Hajduka prošlog ljeta, no unatoč kasnom dolasku uspio je momčad dovesti do osmine finala Lige prvaka i naslova prvaka osvojenog u završnici sezone.

Prošlu je sezonu Peripić odradio na vrhunskom nivou – u 35 nastupa postigao je 16 pogodaka i upisao 11 asistencija, a učinak bi bio još bolji da nije propustio prvih pet kola prvenstva i veći dio grupne faze Lige prvaka. Ove sezone od samog početka podiže brojke.

U Superkupu je asistirao za pogodak koji je donio trofej protiv Go Ahead Eaglesa (2:1), a prvenstvo otvorio uvjerljivom pobjedom 6:1 nad Spartom Rotterdam, u kojoj je zaslužio visoku ocjenu 9,4. Nakon kornera glavom je pogodio za drugi gol PSV-a, a potom asistirao za četvrti i peti pogodak – prvo je ostavio loptu na rubu kaznenog prostora Joeyju Veermanu, a zatim preciznom povratnom pronašao Guusa Tila.

Perišić je u Nizozemskoj pohvaljen i zbog geste u 67. minuti, kada je iz igre izlazio vidno razočarani Ismael Saibari. Prilazeći mu, podigao mu je glavu i pružio podršku, što su mediji i bivši PSV-ov veznjak Marciano Vink opisali riječima: ‘E, to je kapetan. Ima iskustva i zna kako se suigrač osjeća. Ne morate uvijek nositi traku da biste bili pravi vođa.’ Potez Perišića pogledajte OVDJE.