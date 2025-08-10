VELIKI POTEZ

Perišić gestom oduševio Nizozemce: 'On je pravi kapetan'

N.M.

10.08.2025 u 11:30

Ivan Perišić PSV
Ivan Perišić PSV Izvor: Profimedia / Autor: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia
Bionic
Reading

Sezonu PSV-a otvorio je u velikom stilu Ivan Perišić, nastavljajući sjajnu formu iz prošle godine.

Iako ima 36 godina, igra u tempu koji podsjeća na njegove najbolje dane. U Eindhoven je stigao tek krajem rujna, nakon odlaska iz Hajduka prošlog ljeta, no unatoč kasnom dolasku uspio je momčad dovesti do osmine finala Lige prvaka i naslova prvaka osvojenog u završnici sezone.

vezane vijesti

Prošlu je sezonu Peripić odradio na vrhunskom nivou – u 35 nastupa postigao je 16 pogodaka i upisao 11 asistencija, a učinak bi bio još bolji da nije propustio prvih pet kola prvenstva i veći dio grupne faze Lige prvaka. Ove sezone od samog početka podiže brojke.

U Superkupu je asistirao za pogodak koji je donio trofej protiv Go Ahead Eaglesa (2:1), a prvenstvo otvorio uvjerljivom pobjedom 6:1 nad Spartom Rotterdam, u kojoj je zaslužio visoku ocjenu 9,4. Nakon kornera glavom je pogodio za drugi gol PSV-a, a potom asistirao za četvrti i peti pogodak – prvo je ostavio loptu na rubu kaznenog prostora Joeyju Veermanu, a zatim preciznom povratnom pronašao Guusa Tila.

Perišić je u Nizozemskoj pohvaljen i zbog geste u 67. minuti, kada je iz igre izlazio vidno razočarani Ismael Saibari. Prilazeći mu, podigao mu je glavu i pružio podršku, što su mediji i bivši PSV-ov veznjak Marciano Vink opisali riječima: ‘E, to je kapetan. Ima iskustva i zna kako se suigrač osjeća. Ne morate uvijek nositi traku da biste bili pravi vođa.’ Potez Perišića pogledajte OVDJE.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NE RAČUNAJU NA NJEGA

NE RAČUNAJU NA NJEGA

Jedan od najplaćenijih dinamovaca odbio dvije ponude
PREKO NOĆI

PREKO NOĆI

Stoper Dinama postao najskuplji igrač u povijesti SHNL-a: Evo o čemu se radi
PRIJATELJSKI SUSRET

PRIJATELJSKI SUSRET

Hrvatski drugoligaš remizirao s Jurićevom Atalantom

najpopularnije

Još vijesti