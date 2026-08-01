Potpuni debakl Thuna nakon ispadanja od Dinama: Novi šamar doživjeli u prvenstvu

Modri su na domaćem terenu nakon 70 minuta igre gubili 0:2 (ukupnih 1:3) od švicarskog prvaka Thuna. Ipak, nakon crvenog kartona gostiju Dinamo je kreirao preokret i ostao u igri za najelitnije klupsko natjecanje.

Novi debakl, Thun je doživio ove subote u domaćem prvenstvu. Aktualni prvaci Švicarske su pred svojim navijačima s čak 0:6 poraženi od Young Boysa. Već nakon pola sata Young Boysi su vodili 3:0, a u nastavku su dovršili posao.

Zanimljivo, u prošlom susretu ove dvije momčadi, Thun je također doživio debakl. Young Boysi su tada slavili s nestvarnih 8:3. Ipak, tada je Thun već imao osiguran povijesni naslov pa nitko tom rezultatu nije pridavao velikog značaja. Ovim rezultatom Young Boysi su sa šest bodova i gol razlikom +7 preuzeli vrh ljestvice.

Thun nema previše vremena za očajavanje jer već u četvrtak ga čeka novi europski izazov. Također na domaćem terenu će dočekati islandski Vikingur u sklopu 3. pretkola Europske lige.