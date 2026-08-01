KONAČNO...

Garcia sprema potez koji su navijači dugo čekali: Livaja se vraća u početnu postavu?

N.M.

01.08.2026 u 22:31

Marko Livaja
Marko Livaja Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Nakon ispadanja iz kvalifikacija za Europsku ligu protiv ciparskog Pafosa, Hajduk se okreće obvezama u SuperSport HNL-u.

Splićani novu prvenstvenu sezonu otvaraju u nedjelju od 18.30 gostovanjem kod Varaždina, a prema pisanju Dalmatinskog portala trener Gonzalo Garcia sprema važnu promjenu u početnom sastavu.

vezane vijesti

Marko Livaja trebao bi prvi put ove sezone krenuti od prve minute. Kapetan Hajduka dosad je u sve četiri službene utakmice ulazio s klupe, dok je posljednji put u početnoj postavi bio u pretposljednjem, 35. kolu prošle sezone, kada je Hajduk na gostovanju kod Lokomotive odigrao 1:1.

Garcia je u dosadašnjem dijelu sezone prednost na poziciji središnjeg napadača davao Micheleu Šegi, iako on prirodno može igrati i na krilnim pozicijama. Protiv Varaždina bi, međutim, priliku od prve minute trebao dobiti Livaja.

Ostaje za vidjeti znači li to da će najbolji Hajdukov strijelac ponovno postati standardni član početne jedanaestorice ili je riječ o rotaciji uoči europskog izazova. Naime, Hajduk već u četvrtak očekuje prva utakmica trećeg pretkola Konferencijske lige protiv litavskog Žalgirisa.

vezane vijesti

tportal Prediktor Prognoziraj rezultate SHNL-a i osvoji nagrade Besplatno i traje minutu · prognoze se mogu mijenjati do prvog zvižduka Zaigraj prediktor.tportal.hr
Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KONAČNO...

KONAČNO...

Garcia sprema potez koji su navijači dugo čekali: Livaja se vraća u početnu postavu?
NEVJEROJATNO

NEVJEROJATNO

Mourinho potpuno izgubio živce nakon kiksa: Ovim potezom šokirao je sve na stadionu
RASPAD SISTEMA

RASPAD SISTEMA

Potpuni debakl Thuna nakon ispadanja od Dinama: Novi šamar doživjeli u prvenstvu

najpopularnije

Još vijesti