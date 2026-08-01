Garcia sprema potez koji su navijači dugo čekali: Livaja se vraća u početnu postavu?

Splićani novu prvenstvenu sezonu otvaraju u nedjelju od 18.30 gostovanjem kod Varaždina, a prema pisanju Dalmatinskog portala trener Gonzalo Garcia sprema važnu promjenu u početnom sastavu.

Marko Livaja trebao bi prvi put ove sezone krenuti od prve minute. Kapetan Hajduka dosad je u sve četiri službene utakmice ulazio s klupe, dok je posljednji put u početnoj postavi bio u pretposljednjem, 35. kolu prošle sezone, kada je Hajduk na gostovanju kod Lokomotive odigrao 1:1.

Garcia je u dosadašnjem dijelu sezone prednost na poziciji središnjeg napadača davao Micheleu Šegi, iako on prirodno može igrati i na krilnim pozicijama. Protiv Varaždina bi, međutim, priliku od prve minute trebao dobiti Livaja.

Ostaje za vidjeti znači li to da će najbolji Hajdukov strijelac ponovno postati standardni član početne jedanaestorice ili je riječ o rotaciji uoči europskog izazova. Naime, Hajduk već u četvrtak očekuje prva utakmica trećeg pretkola Konferencijske lige protiv litavskog Žalgirisa.