Istrin 17-godišnji dragulj oduševio Drosinu: Izašao je uz velike ovacije

Istra 1961 porazom je otvorila novu sezonu SuperSport HNL-a, ali jedna od najvećih priča utakmice protiv Lokomotive bio je tek 17-godišnji Nik Škafar Žužić. Mladi ofenzivac domaće momčadi odigrao je vrlo zapaženu utakmicu i prilikom izlaska iz igre nagrađen je velikim ovacijama pulske publike.
Lokomotiva je na stadionu Aldo Drosina slavila 3:2, no Istra je prikazala vrlo dobar nogomet i do posljednjih trenutaka tražila izjednačenje. Posebno raspoložen bio je Škafar Žužić, koji je na terenu proveo 77 minuta te upisao asistenciju za jedan od dva pogotka domaće momčadi.
Prema podacima Sofascorea, utakmicu je završio s ocjenom 7,2. Imao je 34 dodira s loptom, tri udarca, od kojih jedan u okvir gola, te jedno ključno dodavanje. Uspješno je izveo dva od šest driblinga, osvojio sedam od 12 duela i jednom oduzeo loptu.
Mogao je 17-godišnjak doći i do svog prvog pogotka u SuperSport HNL-u. Krajem prvog poluvremena sjajno je zatresao mrežu Lokomotive, ali je pogodak nakon intervencije VAR-a poništen zbog zaleđa Emila Frederiksena.
Njegovu izvedbu prepoznala je i publika na Drosini. Kada je u 77. minuti napuštao teren, s tribina je dobio veliki pljesak i ovacije, što je dovoljno govorilo o tome kakav je dojam ostavio u jednom od svojih prvih ozbiljnih nastupa na najvećoj hrvatskoj pozornici.
Škafar Žužić već je ranije pokazao da se radi o iznimno zanimljivom talentu. U dresu Hrvatske istaknuo se na ovogodišnjem U-17 Europskom prvenstvu, na kojem je u tri nastupa postigao dva pogotka. Oba je zabio u pobjedi 3:1 protiv domaćina Estonije.
Iako Istra nije uspjela osvojiti bodove na otvaranju sezone, pulski klub dobio je potvrdu da u svojim redovima ima igrača na kojeg bi hrvatska nogometna javnost trebala ozbiljno obratiti pozornost.