Istrin 17-godišnji dragulj oduševio Drosinu: Izašao je uz velike ovacije

Lokomotiva je na stadionu Aldo Drosina slavila 3:2, no Istra je prikazala vrlo dobar nogomet i do posljednjih trenutaka tražila izjednačenje. Posebno raspoložen bio je Škafar Žužić, koji je na terenu proveo 77 minuta te upisao asistenciju za jedan od dva pogotka domaće momčadi.

Prema podacima Sofascorea, utakmicu je završio s ocjenom 7,2. Imao je 34 dodira s loptom, tri udarca, od kojih jedan u okvir gola, te jedno ključno dodavanje. Uspješno je izveo dva od šest driblinga, osvojio sedam od 12 duela i jednom oduzeo loptu.

Mogao je 17-godišnjak doći i do svog prvog pogotka u SuperSport HNL-u. Krajem prvog poluvremena sjajno je zatresao mrežu Lokomotive, ali je pogodak nakon intervencije VAR-a poništen zbog zaleđa Emila Frederiksena.