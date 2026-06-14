Popovića svi slave, a njegove riječi nakon utakmice odjekuju Australijom

Sin hrvatskih iseljenika Bratislava i Rade, koji su početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća iz Hrvatske preselili u Australiju, još jednom je pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najperspektivnijih trenera svoje generacije.

Dok su brojni analitičari uoči susreta prednost davali Turskoj, Australci su odigrali discipliniranu i taktički gotovo savršenu utakmicu te stigli do velike pobjede koja je odjeknula svjetskim medijima.

Nakon posljednjeg zvižduka Popović nije skrivao zadovoljstvo.

'Ponosan sam na stožer zbog svega što su napravili i nekih odličnih odluka uz aut-liniju. Pokušao sam ih usmjeravati i podržati igrače, a oni su bili fantastični,' rekao je australski izbornik.

Posebno je pohvalio mladog vratara Patricka Beacha, jednog od junaka susreta.

'Oduvijek smo vidjeli njegov potencijal i imam veliko povjerenje u tog mladog čovjeka. Danas je odgovorio na najbolji mogući način i jako sam sretan zbog njega.'

Australski mediji nakon utakmice ističu da je upravo Beach bio jedan od ključnih razloga zbog kojih je Turska ostala bez pogotka unatoč velikom broju prilika.

Popović je posebno emotivno govorio o mladim nogometašima Paulu Okonu-Engstleru i Nestoryju Irankundi koji su sudjelovali u akciji za pogodak.

'Vidjeti dvojicu mladih igrača kako kombiniraju za gol... Ne može se dovoljno naglasiti koliko će to značiti za njihovo samopouzdanje i vjeru u vlastite mogućnosti.'

Australski izbornik pohvalio je i Connora Metcalfea, jednog od strijelaca protiv Turske.

'Vjerojatno je fizički najspremniji otkad je s nama. Uložio je puno rada i drago mi je što je zabio. Stalno mu govorimo da više puca prema golu. Ovo je bila savršena pozornica za pogodak.'

Iako je Australija upravo ostvarila jednu od najvećih pobjeda posljednjih godina, Popović je odmah pogled usmjerio prema sljedećem izazovu.

U drugom kolu skupine čeka ih domaćin Sjedinjene Američke Države.

'Bit će to posebna utakmica. Dovoljno je što je riječ o Svjetskom prvenstvu, a igrati protiv domaćina daje joj dodatnu težinu. Oporavit ćemo se, dobro pripremiti i pokazati poštovanje prema vrlo kvalitetnoj američkoj reprezentaciji.'

Dok strani mediji hvale njegovu taktiku i hrabre odluke, Australija je dobila novu nogometnu priču za vjerovati.

A čovjek koji ju je napisao ima korijene u Hrvatskoj.