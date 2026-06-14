Svijet se klanja Australiji: Strani mediji oduševljeni Popovićevom taktikom nakon senzacije na Mundijalu

Dok su prije utakmice mnogi favorizirali Tursku predvođenu Ardom Gülerom, Hakanom Çalhanoğluom i Kenanom Yıldızom, na kraju je slavila momčad koja je većinu susreta provela bez lopte u svom posjedu. Reuters piše kako je Australija "pokvarila veliki povratak Turske na Svjetsko prvenstvo", dok Guardian utakmicu opisuje kao jednu od najimpresivnijih australskih predstava na velikim natjecanjima posljednjih godina.

Posebno fascinira statistika. Australci su imali tek 28 posto posjeda lopte, suočili se s čak 30 turskih udaraca prema golu, ali su zahvaljujući besprijekornoj obrani i ubojitim kontrama stigli do velike pobjede. Guardian ističe kako su vratar Patrick Beach i obrambena linija predvođena Harryjem Souttarom odigrali gotovo savršenu utakmicu.

Australski mediji dodatno naglašavaju kako je Popović prije susreta povukao nekoliko hrabrih poteza, ostavivši na klupi neka od najiskusnijih imena reprezentacije. Odluka je izazvala čuđenje prije početka utakmice, ali nakon konačnih 2:0 pretvorila se u jedan od glavnih razloga za slavlje.

Zanimljivo je da je Popović još u najavi susreta prihvatio ulogu autsajdera. Nakon što je turski kapetan Hakan Çalhanoğlu izjavio da je njegova reprezentacija talentiranija, australski izbornik poručio je da želi "pokvariti zabavu". Nekoliko sati kasnije upravo se to dogodilo.

Njegove riječi sada se masovno dijele po australskim medijima:

"SAD misli da će nas pobijediti, Paragvaj misli da će nas pobijediti, Turska misli da će nas pobijediti."

Posebnu težinu cijeloj priči daje činjenica da je Tony Popović sin hrvatskih iseljenika Bratislava i Rade, koji su početkom sedamdesetih godina iz Hrvatske preselili u Australiju. Nekadašnji australski reprezentativac hrvatskih korijena danas je jedno od najspominjanijih trenerskih imena na Mundijalu.

Nakon prvog kola Australija je od autsajdera postala jedna od najzanimljivijih priča prvenstva, a strani mediji već pišu da je Popović održao lekciju mnogo razvikanijem i skupljem suparniku.