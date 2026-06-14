Tinejdžer zablistao na Mundijalu, a Romano odmah objavio ekskluzivu

Kako javlja Fabrizio Romano , Liverpool je već imao izravne kontakte oko Bouaddija i održao sastanke s njegovim agentima. Isti izvor navodi da je razgovore vodio i Arsenal, što jasno pokazuje koliko je interes za mladog veznjaka porastao nakon odličnog nastupa na najvećoj sceni.

Bouaddi je protiv Brazila izgledao iznimno zrelo za svoje godine. U veznom redu Maroka igrao je mirno pod pritiskom, dobro čuvao loptu i pokazao kvalitetu koja se rijetko viđa kod igrača koji tek ulazi u seniorski nogomet. Upravo zato strani mediji već ga izdvajaju kao jedno od najvećih otkrića prvog kola SP-a.

Njegova priča posebno je zanimljiva jer je rođen u Francuskoj i prošao mlađe selekcije francuske reprezentacije. Ipak, Didier Deschamps nije ga imao u ozbiljnim planovima za seniorsku momčad, a Maroko je to iskoristio i privukao ga u svoj projekt. Samo nekoliko tjedana kasnije Bouaddi je već postao jedan od junaka velike utakmice protiv Brazila.

Maroko je posljednjih godina izgradio snažan model privlačenja igrača iz europskih nogometnih dijaspora, a Bouaddi bi mogao biti jedan od najvećih dobitaka tog sustava. S tek 18 godina već djeluje kao igrač koji može nositi vezni red, a nastup protiv Brazila samo je ubrzao ono što se ionako očekivalo: interes najbogatijih klubova.

Liverpool i Arsenal sada su prvi konkretno spomenuti velikani, ali teško je vjerovati da će ostati jedini. Ako Bouaddi nastavi igrati na ovoj razini tijekom turnira, Lille bi se vrlo brzo mogao naći pod ozbiljnim pritiskom.

Prije nekoliko mjeseci bio je francuski talent koji još čeka svoju veliku priliku. Danas je marokanski reprezentativac, jedno od otkrića Mundijala i igrač oko kojeg se već raspituju klubovi iz samog vrha Premier lige.