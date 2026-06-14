Najljepša priča Mundijala: 'Anonimac' dobio priliku umjesto kapetana i naprosto oduševio

Golove su, i to jako lijepe, zabijali Nestory Irankunda i Connor Metcalfe , ali čovjek na drugoj strani terena s razlogom je glavna tema. Golman upečatljiva ima, Patrick Beach najzaslužniji je za to što njegova momčad ima netaknutu mrežu nakon prve utakmice.

Mladi vratar bio je naprosto fenomenalan. Skupio je čak osam obrana, od čega tri unutar šesnaesterca, a parada kojom je zaustavio udarac Abdülkerima Bardakcıja nedvojbeno će ući među najbolje obrane turnira. Napredna statistika kaže da je upisao učinak od čak 1,54 spriječena gola.

Ipak, cijela priča ne bi bila toliko zanimljiva da Beachov nastup nije bio potpuno iznenađenje. Naime, mladić je iz početne postave izostavio kapetana Matyja Ryana, jednog od simbola ove reprezentacije. Beach, pak, iza sebe ima tek dva nastupa za reprezentaciju. Oba nastupa stigla su u prijateljskim utakmicama, tako da mu je nastup na Svjetskom prvenstvu ujedno biti i službeni debi za Klokane.



Beach se ove sezone sjajnim igrama za Melbourne City nametnuo kao jedan od najboljih vratara australskog prvenstva. Svi su očekivali da će biti pozvan u krug reprezentacije kako bi skupljao iskustvo, ali apsolutno nitko ga nije vidio u prvom sastavu.

Malo je reći da je opravdao povjerenje izbornika Tonyja Popovića.