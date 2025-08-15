Pogledajte što su Albanci promašili protiv Hajduka

Albanci su poveli u 14. minuti golom Zabergje , a Hajduk je u 78. ostao s igračem manje nakon što je Bamba dobio drugi žuti karton.

Utakmica je otišla u produžetak u kojem je Karačić u 99. minuti izjednačio, ali je Dinamo slavio golovima Qardakua u 109. i Berishe u 111. minuti.

Hajduk je dosta sreće imao u razmaku od 60. do 62. minute kad su domaćini mogli zabiti dva gola.

Prvo je u 60. minuti Dinamo izborio opasan slobodan udarac na rubu šesnaesterca, ali je udarac Bregua odsjeo na gredi i Hajduk je preživio.