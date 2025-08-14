dinamo city - hajduk 3:1

Pogledajte gol Karačića, igrači Hajduka nadali su se da je za prolazak

S. M.

14.08.2025 u 23:26

Slavlje Karačića
Slavlje Karačića Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot HDTV
Hajduk je ispao iz Europe. Nakon pobjede 2:1 u prvoj utakmici na Poljudu, Hajduk je u Tirani nakon produžetka izgubio 3:1 i ispao s ukupnih 4:3.

Dinamo je poveo u 14. minuti golom Zabergje, a Hajduk se našao u ogromnim problemima nakon što je Bamba u 78. minuti dobio drugi žuti karton.

Utakmica je otišla u produžetak, a gol za Hajduk zabio je Fran Karačić u 99. minuti. Nakon ubačaja iz kornera, Karačić je izbjegao pažnji čuvara i lijepo glavom zabio za 1:1.

Dinamo City - Hajduk (Karačić, gol za 1:1) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

No, to nije bilo dovoljno Hajduku. Prvo je u 109. Qardaku fantastičnim golom donio prednost Albancima da bi samo dvije minute kasnije Berisha iskoristio kaos u Hajdukovoj obrani i nakon greške Karačića zabio za 3:1.

