Hajduk bi igrao protiv njih da nije ispao od Albanaca

Poljaci su u prvoj utakmici prošlog tjedna u gostima slavili 1:0 i u uzvratu su obranili prednost iako je na kraju bilo dosta dramatično.

Jagiellonia je već na poluvremenu vodila 2:0 golovima Imaza u 29. i 35. minuti, ali Danci su se uspjeli vratiti. Berger je u 87. minuti zabio za 2:1, a duboko u sudačkoj nadoknadi na 2:2 izjednačio je Busch. Snage za potpuni preokret Danci nisu imali.

Prva utakmica play-offa igrala bi se sljedećeg četvrtka u Poljskoj, a uzvrat, ako Hajduk prođe, tjedan dana kasnije u Splitu.