Pogledajte spektakularno slavlje Vatrenih; Dalić i Modrić s navijačima zapjevali Thompsonove hitove

Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine 3:1 pobjedom protiv Farskih Otoka. Na Rujevici je nakon utakmice uslijedila zaslužena proslava naših nogometaša
Nakon velike pobjede na Rujevici je uslijedila i velika proslava uz prigodne majice i Thompsonove hitove 'Ako ne znaš šta je bilo' i 'Lijepa li si'.
Izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić predvodili su više nego zasluženo slavlje, pjevajući s navijačima uz poznate taktove Marka Perkovića Thompsona.
>> video slavlja pogledajte OVDJE.
Na Rujevici je tako pred 8000 navijača proslavljen još jedan veliki uspjeh hrvatskog nogometa, a Zlatko Dalić i Luka Modrić bili su u središtu zabave.