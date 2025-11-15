idemo na SP!

Pogledajte spektakularno slavlje Vatrenih; Dalić i Modrić s navijačima zapjevali Thompsonove hitove

I.Ž.

15.11.2025 u 00:01

Izvor: Cropix / Autor: Damir Skomrlj
Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine 3:1 pobjedom protiv Farskih Otoka. Na Rujevici je nakon utakmice uslijedila zaslužena proslava naših nogometaša

Nakon velike pobjede na Rujevici je uslijedila i velika proslava uz prigodne majice i Thompsonove hitove 'Ako ne znaš šta je bilo' i 'Lijepa li si'.

Izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić predvodili su više nego zasluženo slavlje, pjevajući s navijačima uz poznate taktove Marka Perkovića Thompsona.

>> video slavlja pogledajte OVDJE.

Hrvatska nogometna reprezentacija, slavlje nakon plasmana na SP 2026., 14.11.2025.
Hrvatska nogometna reprezentacija, slavlje nakon plasmana na SP 2026., 14.11.2025. Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL

Na Rujevici je tako pred 8000 navijača proslavljen još jedan veliki uspjeh hrvatskog nogometa, a Zlatko Dalić i Luka Modrić bili su u središtu zabave.

Hrvatska - Farski Otoci, nogomet, kvalifikacije za SP 2026.; 14.11.2025.
Hrvatska - Farski Otoci, nogomet, kvalifikacije za SP 2026.; 14.11.2025. Izvor: EPA / Autor: ANTONIO BAT
