Arsenal misli ozbiljno; kanonada Topnika za vrh Premier lige

M.Š

30.12.2025 u 23:12

Izvor: EPA / Autor: VINCE MIGNOTT
Arsenal i Aston Villa odigrali su derbi 19. kola engleske Premier lige. Topnici su slavili s 4-1.

Očekivanja su bila velika od sukoba momčadi s vrha tablice i vrlo brzo su bila ispunjena. Villa je na početku bila puno opasnija, osobito iz kontranapada, no Ollie Watkins potratio je nekoliko dobrih prilika.

Watkins je nastavio nizati prilike na jednoj strani, dok je na drugoj prijetio Viktor Gyökeres. Ipak, bez golova otišlo se na predah.

U nastavku je Arsenal poveo kako najbolje zna - iz kornera. Po tko zna koji put viđena akcija urodila je plodom, a prednost je donio sjajni Gabriel. Kanonada Topnika se nastavila, a vodstvo je povisio Martín Zubimendi samo četiri minute poslije.

Arsenal je izgledao puno bolje u 2. poluvremenu i nastavio je prijetiti sa svih strana. Na 3-0 je sjajnim udarcem povisio Leandro Trossard i tada je bilo jasno da Villin moćni niz od 11 pobjeda u svim natjecanjima dolazi kraju. Šlag na kraju bio je pogodak Gabriela Jesusa za 4-0.

Arsenal nije zadržao čistu mrežu zbog kasnog Watkinsovog gola, no uzeo je tri boda i tako se odvojio na šest bodova od Ville i pet od Cityja koji je sada pod pritiskom uoči utakmice protiv Sunderlanda.

