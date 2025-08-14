Evo kako je Torcida ispratila hajdukovce nakon ispadanja u Tirani

Nogometaši splitskog Hajduka nisu se uspjeli plasirati u zadnje, 4. pretkolo Konferencijske lige
Oni su u uzvratnom dvoboju 3. pretkola u Tirani izgubili od Dinamo Cityja s 1:3 nakon produžetka te tako ispustili prednost od 2:1 s kojom su doputovali u Albaniju. Golove za domaće postigli su Baton Zabergja (14), Erdion Qardaku (109) i Hekuran Berisha (111), dok je jedini pogodak za Hajduk zabio Fran Karačić (99).
Ispadanje je teško palo svim hajdukovcima, ali posebno razočarano može biti oko 1500 najvjernijih koji su potegnuli skroz do Tirane. Oni su igrače Hajduka s travnjaka ispratili tišinom i pokojim zviždukom.
