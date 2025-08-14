Evo kako je Torcida ispratila hajdukovce nakon ispadanja u Tirani

Oni su u uzvratnom dvoboju 3. pretkola u Tirani izgubili od Dinamo Cityja s 1:3 nakon produžetka te tako ispustili prednost od 2:1 s kojom su doputovali u Albaniju. Golove za domaće postigli su Baton Zabergja (14), Erdion Qardaku (109) i Hekuran Berisha (111), dok je jedini pogodak za Hajduk zabio Fran Karačić (99).