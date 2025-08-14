Evo koliko je Hajduk zaradio ove sezone u Europi

Tako je i ovaj put Hajdukova europska sezona završila ranije nego što su Splićani očekivali, a ostali su i bez solidne zarade.

Ispadanjem u 3. pretkolu KL-a Hajduk je zaradio 725.000 eura ove sezone u Europi, ali neće dobiti sav iznos. Naime, Hajduku će UEFA uzeti 300.000 eura od tog iznosa na ime kazne za kršenje financijskog fair-playa pa će u Hajdukovu blagajnu upasti tek 425.000 eura.

Da je prošao u play-off, Hajduk bi zaradio minimalno 925.000 eura, a tamo bi igrao protiv poljske Jagiellonije.