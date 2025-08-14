dinamo c. - hajduk

Evo koliko je Hajduk zaradio ove sezone u Europi

S. M.

14.08.2025 u 23:51

Slavlje igrača Hajduka
Slavlje igrača Hajduka Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Bionic
Reading

Hajduk je u uzvratnoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige nakon produžetka izgubio 3:1 od Dinamo Cityja i ispao s ukupnih 4:3.

Tako je i ovaj put Hajdukova europska sezona završila ranije nego što su Splićani očekivali, a ostali su i bez solidne zarade.

vezane vijesti

Ispadanjem u 3. pretkolu KL-a Hajduk je zaradio 725.000 eura ove sezone u Europi, ali neće dobiti sav iznos. Naime, Hajduku će UEFA uzeti 300.000 eura od tog iznosa na ime kazne za kršenje financijskog fair-playa pa će u Hajdukovu blagajnu upasti tek 425.000 eura.

Da je prošao u play-off, Hajduk bi zaradio minimalno 925.000 eura, a tamo bi igrao protiv poljske Jagiellonije.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kakva bi to priča bila

kakva bi to priča bila

Ponoćna senzacija iz Turske! Livaković ponuđen najtrofejnijem klubu u povijesti; evo što se događa
novi šok za hajduk

novi šok za hajduk

Hajduk je nakon šoka šutio više od 20 minuta; onda je objavio ovo
Dinamo city - hajduk 3:1

Dinamo city - hajduk 3:1

Livaja sjedi na travnjaku, Garcia divlja; pogledajte kaos nakon odlučujućeg gola

najpopularnije

Još vijesti