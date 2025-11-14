Evo kad će biti ždrijeb Svjetskog prvenstva i tko se sve dosad plasirao

Ždrijeb skupina Svjetskog prvenstva na rasporedu je u petak, 5. prosinca, u 18 sati po našem vremenu u Washingtonu.

Izvlačit će se 12 grupa iz četiri jakosne skupine, a u trenutku ždrijeba bit će poznata 42 sudionika SP-a. Preostalih šest dobit ćemo u ožujku nakon dodatnih kvalifikacijskih miniturnira. Od samostalnosti, Hrvatskoj je ovo sedmi put da se plasorala na SP. Propustila je jedino 2010. u JAR-u. Dosad ima dvije bronce i jedno svjetsko srebro.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine prvi put će okupiti 48 reprezentacija, a do sada je već 30 ekipa osiguralo svoje mjesto na najvećem nogometnom događaju. Evo potpune liste kvalificiranih reprezentacija, razvrstanih po kontinentima:

Zemlje domaćini:

Kanada

Sjedinjene Američke Države

Meksiko

Afrika:

Maroko

Tunis

Egipat

Alžir

Gana

Zelenortski Otoci

Južna Afrika

Obala Bjelokosti

Senegal

Južna Amerika:

Argentina

Brazil

Urugvaj

Ekvador

Kolumbija

Paragvaj

Azija:

Japan

Iran

Uzbekistan

Jordan

Južna Koreja

Australija

Katar

Saudijska Arabija

Europa:

Hrvatska

Engleska

Francuska

Oceanija:

Novi Zeland