Evo kad će biti ždrijeb Svjetskog prvenstva i tko se sve dosad plasirao

Hrvatska je pobjedom protiv Farskih Otoka postala 30. reprezentacija koja je osigurala plasman na SP.
Ždrijeb skupina Svjetskog prvenstva na rasporedu je u petak, 5. prosinca, u 18 sati po našem vremenu u Washingtonu.
Izvlačit će se 12 grupa iz četiri jakosne skupine, a u trenutku ždrijeba bit će poznata 42 sudionika SP-a. Preostalih šest dobit ćemo u ožujku nakon dodatnih kvalifikacijskih miniturnira. Od samostalnosti, Hrvatskoj je ovo sedmi put da se plasorala na SP. Propustila je jedino 2010. u JAR-u. Dosad ima dvije bronce i jedno svjetsko srebro.
Svjetsko prvenstvo 2026. godine prvi put će okupiti 48 reprezentacija, a do sada je već 30 ekipa osiguralo svoje mjesto na najvećem nogometnom događaju. Evo potpune liste kvalificiranih reprezentacija, razvrstanih po kontinentima:
Zemlje domaćini:
Kanada
Sjedinjene Američke Države
Meksiko
Afrika:
Maroko
Tunis
Egipat
Alžir
Gana
Zelenortski Otoci
Južna Afrika
Obala Bjelokosti
Senegal
Južna Amerika:
Argentina
Brazil
Urugvaj
Ekvador
Kolumbija
Paragvaj
Azija:
Japan
Iran
Uzbekistan
Jordan
Južna Koreja
Australija
Katar
Saudijska Arabija
Europa:
Hrvatska
Engleska
Francuska
Oceanija:
Novi Zeland