Dalić: Može govoriti tko god što hoće, ali to više neću ponoviti. Znam što me stvorilo trenerom

Ukupno se Hrvatska plasirala na sedmo SP u svojoj povijesti, dok će računajući i europska prvenstva iduće godine zaigrati na 14. velikom natjecanju u povijesti.

Dvoboj na Rujevici nije dobro počeo po Hrvatsku jer su gosti s Farskih otoka poveli u 16. minuti golom Geze Davida Turija. Brzo je Hrvatska izjednačila, u 23. je Joško Gvardiol pogodio za 1:1, dok je preokret uslijedio na startu drugog poluvremena. U 57. minuti je vrlo lijepi pogodak postigao povratnik u reprezentaciju Petar Musa za 2:1, dok je slavlje potvrđeno u 70. minuti. Gol za 3:1 postigao je Nikola Vlašić.

Zlatko Dalić tako će iduće godine kao izbornik Hrvatsku povesti na treće uzastopno Svjetsko prvenstvo nakon dva velika uspjeha na prošla dva natjecanja. Dalićeva Hrvatska 2018. godine u Rusiji je osvojila srebrnu medalju nakon finalnog poraza od Francuske, dok je četiri godine kasnije, kada je Svjetsko prvenstvo organizirao Katar, osvojila brončanu medalju pobjedom protiv Maroka u utakmici za treće mjesto.

Kvalifikacije će Hrvatska okončati u ponedjeljak kada u Podgorici gostuje kod Crne Gore. Dvoboj počinje u 20.45 sati.

'Još jedno SP, dečkima čestitam. Bila je ovo teška utakmica, na kraju smo slavili i opustili se. Bili smo 3-4 mjeseca pod pritiskom, riješili smo to, idmeo dalje. NIsmo najbolje počeli, slabo smo trčali, nije bilo agresije i duela. Težak protivnik, vrlo nezgodna ekipa, trći i radi. Na kraju smo dobili i proslavili, hvala svima.

Štogod smo napravili igrali smo s četiri braniča. Ovo s tri u zadnjoj liniji smo pokušali, za to treba puno vremena. Neću to više pokušavati, ja znam što me je ranije dovelo do Svjetskog prvenstva. Može govoriti tko god što hoće. Nama to ne ide i nećemo više tako. Znam što me učinilo trenerom. Musa? Stavili smo ga od prve zbog njegovih trenininga, svaka minuta treninga, hotel, večere se gleda. Zabio je sjajan gol, na njima je da se bore kroz ovig 6-7 mjeseci, da se izbore.

Trebaju nam pojačanja i kvaliteta. Crna gora? Vidjet ćemo, želimo to pobijediti, vidjet ćemo što i kako, želimo napraviti najbolje kvalifikacije u povijesti. 5 od 5 plasmana na prvnestva? Valjda sada neće opet biti anketa trebam li ja ili ne trebam', nakon utakmice je rekao Zlatko Dalić.