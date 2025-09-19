Pogledajte brojke; sjajna utakmica velikog Dinamovog promašaja

Bjelokošćanin, koji se u Dinamu nikada nije nametnuo unatoč odšteti od 1,7 milijuna eura (tri pogotka u 15 prvenstvenih nastupa), sada zabija i asistira u dresu Genta.

U pobjedi momčadi Ivana Leke protiv Dendera (3:0) upravo je bivši Dinamov napadač bio prvo ime susreta. Gent je poveo već u 6. minuti preko Kange, a isti je igrač u 48. minuti udvostručio prednost i praktički riješio pitanje pobjednika. Do kraja susreta Bjelokošćanin je upisao i asistenciju — u 83. minuti poslužio je petom Abdelhaka Kadrija za konačnih 3:0.

Kanga je u Gent stigao ovog ljeta za nešto više od milijun eura, nakon što ga se Dinamo riješio kako bi rasteretio proračun. Dosad je u Gentu na učinku od tri gola i dvije asistencije.

Gent je u sjajnoj seriji i ne zna za poraz od 9. kolovoza, a momčad Ivana Leke u posljednja dva kola upisala je dvije uvjerljive pobjede. Dender je pak ostao prikovan za dno s dva remija i čak šest uzastopnih poraza.