Njemačka legenda brani Stanišića: 'Normalno je da vas izigraju'

PSG je na Parku prinčeva slavio 5:4, a Stanišić je odigrao svih 90 minuta na desnom boku, gdje je vodio teške duele s raspoloženim Hvičom Kvaratskhelijom.

Hamann: 'To je jednostavno normalno'

Bivši njemački reprezentativac Dietmar Hamann stao je u obranu hrvatskog braniča u kolumni za Sky:

'Josip Stanišić malo je pao nekoliko minuta nakon izjednačenja, ali svi su se dobro snašli. Kada se moraš braniti čovjek na čovjeka 90 minuta, normalno je da će te protivnik ponekad izigrati', poručio je Hamann.

Dodao je i kako je Bayern, unatoč svemu, ostavio dobar dojam:

'Unatoč tome, Bayern je općenito izgledao spremnije.'

Kritike iz Njemačke

S druge strane, njemački Bild nije bio tako blag. Stanišiću su dali ocjenu 4 (gdje je 1 najbolja, a 6 najlošija), uz zamjerke na reakcije kod dva gola Kvaratskhelije.

Naveli su kako je bio 'predaleko' kod pogotka za 4:2 te da je 'izgledao loše' kod izjednačenja na 2:2, iako su priznali da je imao i nekoliko dobrih napadačkih poteza.

Teška večer protiv inspiriranog protivnika

Statistika pokazuje da Stanišić nije bio bez učinka - dobio je pet od šest duela i upisao tri uspješna uklizivanja, ali i izgubio velik broj lopti, što dovoljno govori o zahtjevnosti utakmice.

U dvoboju s jednim od najraspoloženijih igrača večeri, jasno je da je zadatak bio iznimno težak, a upravo na to je upozorio i Hamann.

Važan igrač Bayerna

Unatoč kritikama, Stanišić ostaje jedan od ključnih igrača Bayerna. Ove sezone skupio je 38 nastupa uz tri gola i sedam asistencija, a njegova svestranost - mogućnost igranja na obje strane obrane - posebno se cijeni.

Ugovor s bavarskim velikanom ima do ljeta 2029., a njegova vrijednost procjenjuje se na oko 35 milijuna eura.