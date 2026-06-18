Stručnjak posebno kritizirao jednog Vatrenog: Evo što je sve krivo napravio kod gola koji je slomio Hrvatsku

Jedan od njih bio je treći engleski pogodak, odmah nakon poluvremena, koji je Vatrene gurnuo u težak položaj.

Nogometni analitičar John Walker posebno je izdvojio reakciju Luke Vuškovića u toj situaciji, smatrajući da je mladi hrvatski branič napravio ključnu pogrešku kod gola koji je promijenio tijek utakmice.

Walker je na društvenim mrežama objavio detaljnu analizu akcije za treći pogodak Engleske, uz poruku da bi količina konfuzije i pogreška hrvatskog stopera morale zabrinuti Hrvatsku.

'Vušković: ključna pogreška za treći gol Engleske', napisao je Walker.

Prema njegovu tumačenju, početno odgađanje reakcije još je imalo smisla, ali problem nastaje nakon toga. Walker smatra da je Vušković imao dvije odvojene prilike izaći prema igraču s loptom i spriječiti razvoj akcije.

'Bellinghamov teži dodir - prilika da izađe. Vezni igrač koji pokriva Maduekea - prilika da izađe', naveo je analitičar.

Drugim riječima, Walker smatra da Vušković u ključnom trenutku nije trebao ostati fokusiran na igrača bez lopte, nego je morao ranije napasti nositelja akcije.

Walker je posebno naglasio da je Hrvatska platila cijenu zbog toga što je Vušković pratio suparničko kretanje dalje od gola, umjesto da zatvori igrača koji je imao loptu.

'Dvije odvojene prilike da se napadne igrač s loptom, ali fokus na igrača koji utrčava, daleko od gola i bez lopte, koštao je Hrvatsku utakmice odmah nakon poluvremena', zaključio je Walker.