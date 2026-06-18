Englezi hvale Tuchelov govor na poluvremenu: Otkrio je što im je rekao protiv Hrvatske

HRVATSKA - ENGLESKA 2:4

Englezi hvale Tuchelov govor na poluvremenu: Otkrio je što im je rekao protiv Hrvatske

  • A.H.
  • Zadnja izmjena 18.06.2026 06:59
  • Objavljeno 18.06.2026 u 06:59
Thomas Tuchel
Thomas Tuchel Izvor: EPA / Autor: Jeffrey McWhorter/EPA
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Thomas Tuchel nakon pobjede Engleske protiv Hrvatske 4:2 otkrio je što se događalo u svlačionici na poluvremenu. Englezi su u prvih 45 minuta dvaput imali vodstvo, ali su ga dvaput i ispustili, pa su na odmor otišli u trenutku kada je utakmica lako mogla skliznuti u nervozu.

Njemački trener, međutim, nije paničario. Umjesto velikih riječi i žestokih reakcija, odlučio je napraviti upravo suprotno - smiriti momčad i vratiti joj osjećaj kontrole. Taj pristup pokazao se ključnim jer je Engleska u nastavku podignula ritam, preuzela inicijativu i na kraju slomila Hrvatsku.

Tuchel je objasnio da je igračima najprije dao nekoliko trenutaka da dođu do daha i saberu se nakon primljenog gola.

'Sjeo sam s njima. Dao sam im vremena da u miru dođu k sebi. Rekao sam im da se smire. Upravo smo primili gol. Bilo je važno smiriti im živce, a onda ih potaknuti da igramo na naš način', rekao je Tuchel.

Dok su mnogi engleski navijači u tom trenutku vjerojatno pomislili da gledaju još jednu tipičnu englesku utakmicu punu stresa, Tuchel je pokušao izbjeći paniku. Umjesto toga, igračima je poslao jednostavnu poruku: Ako će izgubiti, izgubit će igrajući na svoj način.

Kapetan Harry Kane nakon susreta posebno je pohvalio izbornika i njegov govor na poluvremenu, a Tuchel je ostao smiren i nakon pobjede.

'Ohrabrio sam ih. Bilo je kratko i smireno. Ako kažu da je pomoglo, tim bolje. Ali to je bila glavna poruka, samo ih ohrabriti i reći im da im vjerujemo i da se nemaju apsolutno čega bojati', rekao je njemački stručnjak.

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Tuchel je naglasio da nije želio komplicirati. Engleska je imala kvalitetu, ali joj je trebala jasna reakcija nakon poluvremena u kojem je Hrvatska dvaput pronašla način za povratak.

'Poruka je bila: Idemo po pobjedu i budite aktivni', dodao je Tuchel.

U nastavku se vidjelo što je time želio postići. Engleska je zaigrala agresivnije, s više energije i odlučnosti, a Hrvatska je sve teže izlazila iz pritiska. Tuchelova momčad iskoristila je prostor, kaznila pogreške i na startu Svjetskog prvenstva upisala veliku pobjedu protiv Vatrenih.

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