Zvijezda Španjolske šokirala priznanjem: Evo što će tetovirati ako postanu prvaci svijeta

Mundo Deportivo tekst je naslovio: 'Ogromno Cucurellino obećanje: Tetovirat ću si Luisa de la Fuentea'. I nije teško shvatiti zašto je ta izjava izazvala toliku pažnju.

Cucurella je, naime, obećao da će u slučaju španjolskog osvajanja Svjetskog prvenstva istetovirati lice izbornika Luisa de la Fuentea na tijelo.

Cucurella šokirao obećanjem

'Osvojimo li Svjetsko prvenstvo, istetovirat ću si lice Luisa de la Fuentea. Malo, ali mislim da bi to bila lijepa uspomena', rekao je Cucurella.

Kada su ga pitali bi li tetovaža mogla završiti na bicepsu, nije pobjegao od obećanja.

'O mjestu bismo još morali razmisliti. Ja potpisujem tetovažu, a onda ćemo vidjeti mjesto i gdje će biti', dodao je.

Cucurella je u španjolsku reprezentaciju na prošlom Euru stigao uz dosta kritika, ali Luis de la Fuente mu je vjerovao. Njegove igre kasnije su uvjerile javnost, a Cucurella je simpatije navijača osvojio i načinom na koji živi nogomet, energijom i proslavama.

Usporedbe s legendarnom generacijom

Zbog sjajnog razdoblja španjolske reprezentacije sve su češće usporedbe s velikom generacijom iz 2010. godine, koja je osvojila Europsko prvenstvo, Svjetsko prvenstvo pa ponovno Euro. Cucurella je ipak pokušao smiriti takve usporedbe.

'Oni su bili jako dobri. Ja moram braniti svoju momčad, ali to je jako teško. U toj momčadi sedam ili osam igrača bili su legende i to je ludilo. Mi bismo im se suprotstavili, ali ta je momčad bila jako dobra', rekao je Cucurella.

Dotaknuo se i svoje budućnosti, o kojoj se dosta špekulira. Mundo Deportivo navodi da se ovoga ljeta spominjao njegov odlazak iz Chelseaja, kao i mogući povratak u Španjolsku, uz interes Barcelone i Atletico Madrida.

No Cucurella o tome sada ne želi govoriti.

'Sada ne želim razgovarati o tome. Vrlo sam sretan u Chelseaju, ali već neko vrijeme ne želim ništa znati. Želim uživati u ovome jer mi ovo može biti prvi i posljednji put ovdje, na Svjetskom prvenstvu. Želim uživati i to je to', poručio je.

Cucurellina izjava savršeno opisuje atmosferu oko španjolske reprezentacije: Vjera u momčad je velika, samopouzdanje raste, a igrači se ne boje ni velikih obećanja. Samo što bi ovo, ako Španjolska ode do kraja, mogao biti zavjet koji će Cucurella dugo nositi na koži.