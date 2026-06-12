Južna Koreja pokušala prevariti protivnike na Svjetskom prvenstvu bizarnim trikom

Južna Koreja je u pripremnim utakmicama protiv Trinidada i Tobaga te El Salvadora igrala s brojevima na leđima koji nisu odgovarali onim službenim za Svjetsko prvenstvo.

Primjera radi, Son Heung-min je umjesto svog broja sedam broj 13, Kim Min-jae dvojku umjesto četvorke, itd. Cilj je bio otežati posao protivničkim analitičarima uoči turnira.

Južna Koreja je istu metodu koristila i prije Svjetskog prvenstva 2018. godine. Tada su čak iz ekipe otvoreno priznali da druge ekipe ne znaju baš prepoznati njihove igrače jer svi Azijci izgledaju državama sa zapada isto.

Hoće li ta taktika biti od pomoći na ovom Svjetskom prvenstvu ostaje za vidjeti.