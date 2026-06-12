Južna Koreja pokušala prevariti protivnike na Svjetskom prvenstvu bizarnim trikom

čudne metode

Južna Koreja pokušala prevariti protivnike na Svjetskom prvenstvu bizarnim trikom

tportal
Izvor: EPA / Autor: YONHAP
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Tijekom prijateljskih utakmica pred ovo Svjetsko prvenstvo, Južna Koreja je pokušala nešto neviđeno.

Južna Koreja je u pripremnim utakmicama protiv Trinidada i Tobaga te El Salvadora igrala s brojevima na leđima koji nisu odgovarali onim službenim za Svjetsko prvenstvo.

vezane vijesti

Primjera radi, Son Heung-min je umjesto svog broja sedam broj 13, Kim Min-jae dvojku umjesto četvorke, itd. Cilj je bio otežati posao protivničkim analitičarima uoči turnira.

Južna Koreja je istu metodu koristila i prije Svjetskog prvenstva 2018. godine. Tada su čak iz ekipe otvoreno priznali da druge ekipe ne znaju baš prepoznati njihove igrače jer svi Azijci izgledaju državama sa zapada isto.

Hoće li ta taktika biti od pomoći na ovom Svjetskom prvenstvu ostaje za vidjeti.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
drama u kanadi

drama u kanadi

Cijela BiH čeka povijesnu utakmicu večeras, ali iz Toronta upravo stiže zabrinjavajuća vijest
KRATKO I JASNO

KRATKO I JASNO

Zvijezda BiH poslala snažnu poruku: 'Mislim da bi svaki Bosanac trebao znati...'
svaka čast

svaka čast

Pogledajte kako je legendarni Srbin oduševio Hrvatsku i BiH: 'Ne moraš navijati za njih, ali nemoj to javno pričati jer je primitivno'

najpopularnije

Još vijesti