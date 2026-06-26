Ovako lošu obranu Svjetsko prvenstvo ne pamti godinama

Tunižani su postali reprezentacija koja je u ovom stoljeću primila najviše pogodaka u grupnoj fazi jednog Svjetskog prvenstva.

Nakon teškog poraza 5:1 od Švedske, zatim 4:0 od Japana i sada 3:1 od Nizozemske, Tunis je grupu završio s čak 12 primljenih pogodaka u samo tri utakmice. To je najgori obrambeni učinak jedne reprezentacije u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva u 21. stoljeću.



Apsolutni rekord svjetskih prvenstava i dalje drži Južna Koreja, koja je 1954. godine primila čak 16 pogodaka, i to u samo dvije odigrane utakmice.



Kada se gledaju sva razdoblja turnira u 21. stoljeću, rekordan broj primljenih pogodaka drži Brazil iz 2014. godine, ali taj je podatak specifičan jer je velik dio ukupnog broja stigao u povijesnom polufinalnom porazu 7:1 od Njemačke. Tunis je, s druge strane, ovaj neugodan učinak upisao isključivo kroz grupnu fazu.



Za reprezentaciju koja je na turnir stigla s nadom da može iznenaditi i izboriti prolaz, ovakav rasplet predstavlja veliko razočaranje. Umjesto borbe za nokaut-fazu, Tunis će Svjetsko prvenstvo 2026. pamtiti po obrambenom raspadu i rekordu koji nitko ne želi.

