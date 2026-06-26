Bizarna priča uoči ključne utakmice Hrvatske: Gana želi izgubiti od Vatrenih?

Partey je nakon toga mogao igrati za Ganu u utakmici protiv Engleske u SAD-u, ali problem bi se mogao ponovno otvoriti u nokaut-fazi. Prema projekcijama rasporeda, ako Gana skupinu L završi kao drugoplasirana, mogla bi utakmicu šesnaestine finala igrati u Kanadi. To bi značilo da bi Parteyjev nastup ponovno bio pod velikim upitnikom jer mu je ulazak u Kanadu već odbijen tijekom ovog Svjetskog prvenstva.

Partey je već bio u središtu velike kontroverze

Ovo nije prvi put da je Partey jedna od glavnih tema oko Gane na ovom turniru. Uoči utakmice protiv Engleske velika se pozornost posvetila pitanju hoće li se engleski reprezentativci rukovati s njim prije početka susreta. Razlog su ozbiljne optužbe s kojima se suočava u Ujedinjenom Kraljevstvu, a koje on negira. ESPN navodi da je Partey prethodno pred sudom negirao sve optužbe i da je na slobodi uz jamčevinu dok traje pravni postupak.

Sada se uoči utakmice s Hrvatskom priča ponovno pomaknula s terena. Na navijačkim forumima i u komentarima na društvenim mrežama može se pročitati da bi Gani drugo mjesto moglo biti problematično upravo zbog mogućeg puta kroz Kanadu. Pojavile su se i spekulacije da bi Gani zbog toga više odgovarao plasman s prve ili treće pozicije, jer bi u tom slučaju nokaut-utakmicu igrala u SAD-u, gdje Partey može nastupati.

Treba, međutim, odmah naglasiti najvažnije - naravno, nema nikakvih dokaza da bi Gana kalkulirala, namjerno birala protivnika ili svjesno pokušala izbjeći drugo mjesto. Takve tvrdnje zasad postoje samo kao navijačke spekulacije, a reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u pravilu žele pobjeđivati, posebno kada je ulog prolazak u nokaut-fazu.

Drugo mjesto donosi neobičan rizik

Ipak, situacija je sama po sebi neobična. U normalnim okolnostima drugo mjesto u skupini bilo bi velik uspjeh i potpuno jasan cilj. Gani, međutim, baš takav rasplet može donijeti ozbiljan kadrovski problem.

Ako završi druga, put bi je mogao odvesti u Kanadu. Ako završi prva ili treća, scenarij bi mogao biti drukčiji i utakmica bi se igrala u SAD-u, gdje Partey nema isti problem s ulaskom. Upravo zato se dio navijača pita može li ta činjenica utjecati na način na koji Gana gleda zadnje kolo protiv Hrvatske.

Sportski gledano, Gana je u odličnoj poziciji. Nakon pobjede protiv Paname i remija s Engleskom ima četiri boda i sama odlučuje o svojoj sudbini. Hrvatska, nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname, u zadnje kolo ulazi s tri boda. Pobjeda Vatrene sigurno vodi dalje, a remi također otvara prolaz, dok bi poraz značio čekanje drugih rezultata i puno neugodniju računicu.

Hrvatska mora gledati samo sebe

Za Hrvatsku je zato najvažnije da ne ulazi u tuđe kalkulacije. Gana ima svoj problem s mogućim rasporedom nokaut-faze i Parteyjevim statusom, ali Dalićeva momčad ne smije računati ni na kakve skrivene motive protivnika.

Gana je protiv Engleske pokazala da je čvrsta, disciplinirana i vrlo neugodna reprezentacija. Englezi je nisu uspjeli slomiti, a upravo je taj remi doveo Black Stars u situaciju da protiv Hrvatske mogu loviti i potvrdu velikog rezultata.

Parteyjeva priča dodaje neobičan sloj utakmici koja je ionako puna pritiska. Hrvatska igra za prolazak, Gana za potvrdu nokaut-faze, a iznad svega visi pitanje može li drugo mjesto reprezentaciji koja je prije turnira bila u sjeni Engleske i Hrvatske donijeti neočekivan problem.

No za Vatrene vrijedi samo jedno: Pobijediti Ganu i završiti posao bez gledanja prema tablicama, forumima i tuđim kalkulacijama.