Dvije strašne utakmice: Potvrđeni novi parovi nokaut faze Svjetskog prvenstva

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Nizozemska se u šesnaestinu finala plasirala kao prva u skupini F nakon što je u četvrtak u zadnjoj utakmici grupne faze u Kansas Cityju pobijedila Tunis 3:1, dok je Japan zauzeo drugo mjesto u toj skupini nakon remija sa Švedskom koja je na trećem mjestu.
Zahvaljujući ovoj pobjedi Nizozemska je prva u skupini F sa sedam bodova i u šesnaestini finala igrat će protiv Maroka. Maroko je u grupi C završio na drugom mjestu zbog lošije gol razlike od Brazila.
Taj susret na rasporedu je 30. lipnja od tri ujutro po hrvatskom vremenu. Utakmica između sedme i osme momčadi prema FIFA-inoj ljestvici odigrat će se na BBVA stadionu u meksičkom Monterreyu.
Japan je ostao na drugom mjestu i u šesnaestini finala suparnik će mu biti osvajač skupine C Brazil. Ta utakmica se 29. lipnja od 19 sati po hrvatskom vremenu igra u Houstonu.