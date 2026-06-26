Dvije strašne utakmice: Potvrđeni novi parovi nokaut faze Svjetskog prvenstva

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Dvije strašne utakmice: Potvrđeni novi parovi nokaut faze Svjetskog prvenstva

  • N.M.
  • Zadnja izmjena 26.06.2026 03:32
  • Objavljeno 26.06.2026 u 03:28
Brazilska nogometna reprezentacija
Brazilska nogometna reprezentacija Izvor: EPA / Autor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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Nizozemska se u šesnaestinu finala plasirala kao prva u skupini F nakon što je u četvrtak u zadnjoj utakmici grupne faze u Kansas Cityju pobijedila Tunis 3:1, dok je Japan zauzeo drugo mjesto u toj skupini nakon remija sa Švedskom koja je na trećem mjestu.

Zahvaljujući ovoj pobjedi Nizozemska je prva u skupini F sa sedam bodova i u šesnaestini finala igrat će protiv Maroka. Maroko je u grupi C završio na drugom mjestu zbog lošije gol razlike od Brazila.

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Taj susret na rasporedu je 30. lipnja od tri ujutro po hrvatskom vremenu. Utakmica između sedme i osme momčadi prema FIFA-inoj ljestvici odigrat će se na BBVA stadionu u meksičkom Monterreyu.

Japan je ostao na drugom mjestu i u šesnaestini finala suparnik će mu biti osvajač skupine C Brazil. Ta utakmica se 29. lipnja od 19 sati po hrvatskom vremenu igra u Houstonu.

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