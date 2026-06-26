Dvije strašne utakmice: Potvrđeni novi parovi nokaut faze Svjetskog prvenstva

Zahvaljujući ovoj pobjedi Nizozemska je prva u skupini F sa sedam bodova i u šesnaestini finala igrat će protiv Maroka. Maroko je u grupi C završio na drugom mjestu zbog lošije gol razlike od Brazila.

Taj susret na rasporedu je 30. lipnja od tri ujutro po hrvatskom vremenu. Utakmica između sedme i osme momčadi prema FIFA-inoj ljestvici odigrat će se na BBVA stadionu u meksičkom Monterreyu.

Japan je ostao na drugom mjestu i u šesnaestini finala suparnik će mu biti osvajač skupine C Brazil. Ta utakmica se 29. lipnja od 19 sati po hrvatskom vremenu igra u Houstonu.