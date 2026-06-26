Nizozemska pobjedom potvrdila prvo mjesto, Japan i Švedska remizirali

U utakmici igranoj u Kansasu, Nizozemska je s 3:1 svladala Tunis. Time su Oranje potvrdile prvo mjesto u skupini, dok je Tunis već prije ovog kola znao da ispada kao posljednji.

Nizozemska je furiozno otvorila utakmicu protiv Tunisa i već nakon samo sedam minuta imala velikih 2:0. Prvo je Ellyes Skhiri nakon 141 sekunde nespretno poslao loptu u vlastitu mrežu, čime je postao strijelac drugog najbržeg autogola u povijesti svjetskih prvenstava, a zatim je Brian Brobbey u sedmoj minuti dodatno povećao prednost.

Tunis je u nastavku uspio smanjiti zaostatak. Hazem Mastouri zabio je u 54. minuti i vratio nadu svojoj reprezentaciji, no Nizozemska je vrlo brzo odgovorila. Samo osam minuta kasnije Jan Paul van Hecke pogodio je za novu prednost od dva gola i praktički usmjerio utakmicu prema drugoj nizozemskoj pobjedi na ovogodišnjem natjecanju.

U drugom susretu Švedska i Japan su remizirali 1:1. Japanci su poveli nakon sjajne akcije i gola Maede, da bi konačan rezultat još boljim pogotkom postavio Elanga.

Nizozemska je s ovom pobjedom ostala na vrhu skupine F sa sedam bodova. Japan je drugi s pet, Švedska treća s četiri boda, dok je Tunis i dalje bez bodova.