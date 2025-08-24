Novi udarac za Štimca: Zrinjski na Grbavici poražen od Željezničara

Sam početak susreta obilježila je kontroverzna situacija – Cvetanovski je zatresao mrežu gostiju, no sudac Halkić nakon pregleda VAR-a poništio je pogodak zbog mogućeg igranja rukom Lagumdžije u začetku akcije, što je izazvalo negodovanje domaćih navijača.

Ipak, u 45. minuti Plavi su došli do zasluženog vodstva. Pejić je pobjegao obrani Zrinjskog i matirao Karačića, a iako je situacija ponovno provjeravana u VAR sobi, pogodak je priznat.

Na početku drugog dijela nova sporna odluka – Filipović je zbog starta na Lagumdžiji mogao dobiti drugi žuti karton, no sudac ga je poštedio isključenja. Već u 49. minuti Željezničar je udvostručio prednost: Pejić je povukao kontru i uposlio Viniciusa, koji je sam na drugoj stativi mirno pogodio za 2:0.

Trener Zrinjskog Štimac pokušao je izmjenama (Bilbija, Kiš) unijeti svježinu u momčad, no gosti su ostali bez prave prijetnje prema golu Muftića. Željezničar se disciplinirano branio i mirno priveo utakmicu kraju.

Plavi su tako ostali na vrhu tablice i nastavljaju sezonu bez poraza, dok je Zrinjski u velikim problemima – iz dva posljednja susreta osvojio je tek bod i već sada zaostaje za vodećim momčadima.