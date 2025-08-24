Valencia potvrdila! Bivši španjolski reprezentativac u ponedjeljak potpisuje za Hajduk

"On putuje u Hrvatsku, a u ponedjeljak će obaviti liječnički pregled. To je posljednja novost", izjavio je direktor Ron Gourlay u nedjelju navečer za televiziju DAZN, uoči utakmice Osasune i Valencije.

Valencia, koja je u nedjelju izgubila s 0:1 u Pamploni, ne računa na Guillamona. Prošle sezone je sudjelovao u 17 utakmica, ali zadnji duži nastup imao je u siječnju kada je upisao 22 minute protiv Real Madrida. U početna dva kola ovosezonskog prvenstva nije bio u kadru, a kamere su ga snimile kako s osobnim stvarima napušta trening kamp u Valenciji.

Mediji su izvijestili da će Valencia s njim raskinuti ugovor koji vrijedi još godinu dana kako bi se oslobodilo mjesto za dovođenje napadača, a istovremeno smanjio izdatak za plaće. Hajduk, koji bi ga slijedom toga doveo bez plaćanja odštete, nije odgovorio na upit.

Guillamon, koji je tri puta igrao za Španjolsku od 2021. do 2022., vrijedi 2,5 milijuna eura, procjena je specijalizirane stranice Transfermarkt.