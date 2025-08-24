DOBAR POČETAK

Tudor i Juventus s igračem manje pobjednički otvorili sezonu

N.M.

24.08.2025 u 23:02

Igor Tudor
Igor Tudor Izvor: Profimedia / Autor: Fabio Ferrari / LaPresse / Profimedia
Juventus je uspješno otvorio novu sezonu Serie A pobjedom 2:0 protiv Parme na domaćem terenu.

Momčad Igora Tudora do tri boda stigla je golovima Jonathana Davida u 59. i Dušana Vlahovića u 84. minuti, a oba puta asistirao je mladi Kenan Yildiz. Tudor je pritom u 43. minuti zaradio žuti karton zbog prigovora.

Prvo poluvrijeme obilježila je potpuna dominacija Juventusa u posjedu lopte, no Parma je discipliniranom obranom uspjela sačuvati mrežu. U nastavku susreta Juve je pronašao način da probije gostujući blok – David je preciznim udarcem otvorio rezultat, a Vlahović u završnici dvoboja potvrdio pobjedu.

Domaća momčad susret je završila s igračem manje nakon što je Andrea Cambiaso u 83. minuti zaradio izravan crveni karton zbog nesportskog ponašanja. Ipak, to nije spriječilo Juventus da rutinski privede utakmicu kraju i upiše prvu pobjedu na startu sezone.

