Tudor i Juventus s igračem manje pobjednički otvorili sezonu

Momčad Igora Tudora do tri boda stigla je golovima Jonathana Davida u 59. i Dušana Vlahovića u 84. minuti, a oba puta asistirao je mladi Kenan Yildiz . Tudor je pritom u 43. minuti zaradio žuti karton zbog prigovora.

Prvo poluvrijeme obilježila je potpuna dominacija Juventusa u posjedu lopte, no Parma je discipliniranom obranom uspjela sačuvati mrežu. U nastavku susreta Juve je pronašao način da probije gostujući blok – David je preciznim udarcem otvorio rezultat, a Vlahović u završnici dvoboja potvrdio pobjedu.

Domaća momčad susret je završila s igračem manje nakon što je Andrea Cambiaso u 83. minuti zaradio izravan crveni karton zbog nesportskog ponašanja. Ipak, to nije spriječilo Juventus da rutinski privede utakmicu kraju i upiše prvu pobjedu na startu sezone.