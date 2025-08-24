pogledajte što se dogodilo

Garcia o sukobu s Rožmanom: Čuo sam nešto što mi se nije svidjelo, ali ja sam trener, a ne boksač

S.Č.

24.08.2025 u 23:03

Rožman i Garcia
Rožman i Garcia Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Hajduk je s 2:0 slavio na Opus Areni u 4. kolu SHNL-a

Premda je Osijek imao dvije odlične šanse na samom otvaranju preko Vrbančića i Šopova, Hajduk je poveo u 11. minuti golom Marka Livaje.

S tim se rezultatom otišlo na odmor, a na samom početku nastavka vidjeli smo kako je zaiskrilo među trenerima Osijeka i Hajduka. Čitavu minutu su se žestoko prepirali Simon Rožman i Gonzalo Garcia, bilo je tu povišenih tonova i prijetnji prstom, no situacija se ipak smirila i utakmica se nastavila, a u 66. minuti Šego je zabio za konačnih 2:0.

Nakon utakmice Gonzalo Garcia je objasnio sukob s Rožmanom.

'Čuo sam nešto što mi se nije svidjelo, zato sam skočio. Pričao sam o njemu prije utakmice dobre stvari, tako će i ostati. Imam poštovanja prema svima, ali kad čujem neke stvari onda to poštovanje stavim sa strane. Nisam boksač nego trener, odmah nakon toga sam sjeo na klupu', rekao je Garcia.

Osijek - Hajduk (sukob Garcije i Rožmana) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

Sažeci Hrvatske nogometne lige

