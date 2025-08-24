Garcia o sukobu s Rožmanom: Čuo sam nešto što mi se nije svidjelo, ali ja sam trener, a ne boksač

S tim se rezultatom otišlo na odmor, a na samom početku nastavka vidjeli smo kako je zaiskrilo među trenerima Osijeka i Hajduka. Čitavu minutu su se žestoko prepirali Simon Rožman i Gonzalo Garcia, bilo je tu povišenih tonova i prijetnji prstom, no situacija se ipak smirila i utakmica se nastavila, a u 66. minuti Šego je zabio za konačnih 2:0.



Nakon utakmice Gonzalo Garcia je objasnio sukob s Rožmanom.

'Čuo sam nešto što mi se nije svidjelo, zato sam skočio. Pričao sam o njemu prije utakmice dobre stvari, tako će i ostati. Imam poštovanja prema svima, ali kad čujem neke stvari onda to poštovanje stavim sa strane. Nisam boksač nego trener, odmah nakon toga sam sjeo na klupu', rekao je Garcia.