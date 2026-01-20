PRIJELAZNI ROK

Novi preokret oko transfera Hajdukovog dragulja

20.01.2026 u 20:37

Talijanski velikan Inter ponovno je aktivirao pregovore oko mladog hrvatskog talenta Branimira Mlačića, javlja pouzdani insajder Gianluca Di Marzio.

Nakon zastoja koji je obilježio protekle dane, situacija se ponovno pokrenula, a ključni preokret dogodio se promjenom igračevog zastupnika.

Prema informacijama iz Italije, Mlačić je promijenio agenta te će se idućeg tjedna predstavnici Intera sastati s Falijem Ramadanijem, jednim od najutjecajnijih menadžera na europskoj sceni. Cilj sastanka je pokušaj postizanja konačnog dogovora oko transfera.

U Interu pritom računaju na važnu prednost: sporazum s Hajdukom već je ranije postignut, što bi moglo znatno ubrzati cijeli proces. Upravo je to razlog zbog kojeg su se u Milanu odlučili vratiti u pregovore, unatoč prethodnom zatišju.

Mlačić se već neko vrijeme nalazi na radaru Interovih skauta, a u klubu ga vide kao ulaganje u budućnost. Promjena agenta i ulazak Ramadanija u posao očito su otvorili prostor za novi pokušaj dogovora, koji bi u narednim danima mogao dobiti jasnije konture.

Danas su stigle informacije i da Borussia i Udinese pregovaraju s Hajdukom oko odštete, ali da nisu blizu Interovih ponuđenih pet i pol milijuna eura plus bonusi.

