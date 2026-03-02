Najpoznatiji insajder otkrio: Tottenhamu slijedi rigorozna mjera ako ispadne iz lige

Ono što je prije samo nekoliko godina bilo u poptunosti nerealno, sada se događa drugu sezonu u nizu; Spursi se bore za ostanak u ligi.

Kako javlja ugledni novinar David Ornstein, većini igrača aktivirala bi se klauzula o prepolovljenju plaća u slučaju ispadanja u niži rang natjecanja. Riječ je o mjeri koju je bivši vlasnik Daniel Levy uveo kako bi klub zaštitio od potencijalnog financijskog kolapsa.

Prema dostupnim informacijama, u ugovorima velikog dijela momčadi nalazi se klauzula koja automatski smanjuje primanja za 50 posto ako Tottenham napusti elitni razred. Levy je na tome insistirao svjestan koliko bi ispadanje pogodilo klupski budžet, od televizijskih prava do sponzorskih ugovora.

Takav scenarij za londonski klub bio bi razoran. Tottenham ima jedan od najskupljih stadiona u Europi i visoke operativne troškove, a bez prihoda Premier lige financijska konstrukcija ozbiljno bi se uzdrmala.

U pokušaju da stabilizira momčad i spriječi najcrnji rasplet, klub je posegnuo za privremenim rješenjem na klupi. Igor Tudor preuzeo je momčad kao vatrogasac do kraja sezone, s jasnim ciljem - osigurati opstanak i vratiti minimum stabilnosti u svlačionicu. Ipak, u prve dvije utakmice upisao je dva poraza. Izazovna vremena su pred Tottenhamom.

