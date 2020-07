Novak Đoković još će dugo ispaštati zbog svojih 'koronaturnira' u Zadru i Beogradu: Bio je to pravi nered...

Svijet tenisa još uvijek 'secira' Novaka Đokovića i njegov Adria Tour na kojemu se, nakon turnira u Beogradu i Zadru, proširila zaraza koronavirusom. Srpski se tenisač svakodnevno suočava s brojnim kritikama koje stižu sa svih strana

Među onima koji su 'bocnuli' Novaka Đokovića je i nekad najbolji svjetski tenisač i njegov veliki prijatelj, Brazilac Gustavo Kuerten (43).

'Iznenadilo me je to, jer takve stvari ne očekujemo od naših idola. Bio je to pravi nered...', komentirao je Kuerten događanja i luda noćna partijanja na Adria Touru u Beogradu i Zadru te potom pokušao opravdati Đokovića: