Hajduk je nakon šoka šutio više od 20 minuta; onda je objavio ovo

Nogometaši splitskog Hajduka nisu se uspjeli plasirati u zadnje, 4. pretkolo Konferencijske lige, oni su u uzvratnom dvoboju 3. pretkola u Tirani izgubili od Dinamo Cityja s 1:3 nakon produžetka te tako ispustili prednost od 2:1 s kojom su doputovali u Albaniju.
Golove za domaće postigli su Baton Zabergja (14), Erdion Qardaku (109) i Hekuran Berisha (111), dok je jedini pogodak za Hajduk zabio Fran Karačić (99).
Hajduk se na društvenim mrežama nakon još jednog šokantnog ispadanja u Europi nije oglasio više od 20 minuta, da bi onda objavio fotografiju s utakmice uz poruku: 'Dali ste nam dušu, srce ste nam dali. Težak poraz Hajduka u Albaniji...'