novi šok za hajduk

Hajduk je nakon šoka šutio više od 20 minuta; onda je objavio ovo

S.Č.

15.08.2025 u 01:03

Ispadanje Hajduka
Ispadanje Hajduka Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL
Bionic
Reading

Nogometaši splitskog Hajduka nisu se uspjeli plasirati u zadnje, 4. pretkolo Konferencijske lige, oni su u uzvratnom dvoboju 3. pretkola u Tirani izgubili od Dinamo Cityja s 1:3 nakon produžetka te tako ispustili prednost od 2:1 s kojom su doputovali u Albaniju.

Golove za domaće postigli su Baton Zabergja (14), Erdion Qardaku (109) i Hekuran Berisha (111), dok je jedini pogodak za Hajduk zabio Fran Karačić (99).

vezane vijesti

Hajduk se na društvenim mrežama nakon još jednog šokantnog ispadanja u Europi nije oglasio više od 20 minuta, da bi onda objavio fotografiju s utakmice uz poruku: 'Dali ste nam dušu, srce ste nam dali. Težak poraz Hajduka u Albaniji...'

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kakva bi to priča bila

kakva bi to priča bila

Ponoćna senzacija iz Turske! Livaković ponuđen najtrofejnijem klubu u povijesti; evo što se događa
novi šok za hajduk

novi šok za hajduk

Hajduk je nakon šoka šutio više od 20 minuta; onda je objavio ovo
Dinamo city - hajduk 3:1

Dinamo city - hajduk 3:1

Livaja sjedi na travnjaku, Garcia divlja; pogledajte kaos nakon odlučujućeg gola

najpopularnije

Još vijesti