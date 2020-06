Ovako žestoko na Novaka Đokovića i njegova oca Srđana nije udario ni Nick Kyrgios: Da je moj otac to rekao, otišao bih kući i...

Bivši švicarski tenisač, danas 49-godišnji Marc Rosset, još je jedan u nizu ljudi iz 'bijelog sporta', koji je ovih dana udario na Novaka Đokovića

Doduše, dok su neki, poput Nicka Kyrgiosa, Đokovića krivili zbog organiziranja teniskog Adria Toura, u vrijeme kada se korona-virus vratio u velikoj mjeri a tijekom kojeg su čak četiri tenisača, među njima i svjetski br. 1 zaraženi tim virusom, Marc Rosset sveo je cjelokupnu priču o okvire Đokovićeve želje za potvrdom da je ipak on najbolji tenisač svijeta. A ne Roger Federer ili Rafael Nadal.

Bivši zlatni olimpijac, koji je medalju osvojio na Igrama u Barceloni 1992. godine, bio je vrlo otvoren u razgovoru za Bluewin, a prenosi Tennis World USA.

'Gledajući kronologiju prethodnih dana, već je bilo napada njegovog oca na Federera, što smatram nedopustivim. Čak i ako volite svog sina više od ičega na svijetu, ne možete govoriti takve stvari. Da je moj otac to rekao, otišao bih kući i rekao mu da ušuti. Ne možete tako govoriti o nekome', rekao je Rosset, osvrnuvši se na izjavu Novakova oca Srđana Đokovića koji je za Federera rekao da je veliki prvak, ali ne toliko velik kao njegov sin.

Dodao je Rosset i ovo.

'Novak Đoković je prilično podvojena ličnost, što god on rekao. Imam dojam da se on time hrani. Ne sudim o toj osobi jer svatko ima svoje izvore motivacije i uvjerenja. Ali, generalno gledano, Novak Đoković je enigma. Teško mu je s aspekta popularnosti natjecati se s Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom. Mogu razumjeti koliko je to frustrirajuće za njega. On je svjetski broj jedan i sjajan igrač, ali suočava se s dvije legende. Osim toga, zbog deklariranja svog oca i fijaska Adria Toura, kod javnosti izgubio je simpatije, a najvažnije je - ne pomaže imidžu tenisa', zaključio je Rosset.