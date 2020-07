Novak Đoković dramatičnim se apelom obratio svim tenisačima; ove će njegove riječi izazvati totalnu pomutnju

U jeku pandemije koronavirusa Novak Đoković organizirao je teniski turnir Adria Tour u Beogradu i Zadru. Rezultat? Koronavirusom zarazili su se Grigor Dimitrov, sam Novak Đoković i njegova žena Jelena, naš Borna Ćorić, Goran Ivanišević i još nekoliko trenera, predstavnici medija, a turnir u Zadru je naprasno prekinut

Španjolski sportski dnevni list Marca donosi kako se Novak Đoković kao predsjednik Udruženja igrača svima obratio na video-sastanku, a glavna je tema bila odigravanje US Opena i još nekih turnira u SAD-u.

Igralo se u Beogradu, a onda i u Zadru. Pred navijačima, partijalo se i provodilo, ali nitko se od tenisača i obožavatelja nije držao preporuka o socijalnoj distanci. Nije upitna Đokovićeva dobra namjera, želja da se pomogne tenisačima i tenisačicama da održe formu i odigraju turnir koji je bio humanitarnog karaktera, ali... Dogodilo se to što se dogodilo, koronavirus poharao je sudionike, a sam Novak Đoković napokon se opametio.

Termin US Opena, posljednjeg Grand Slam turnira sezone, planiran je od 31. kolovoza do 13. rujna. No, SAD je zahvatio novi val koronavirusa i veliko je pitanje što će biti s turnirom iako su organizatori još ranije odlučili da će se mečevi igrati bez gledatelja.

Marca prenosi kako je Đoković upozorio na to da bi svi tenisači i tenisačice koji će se nakon US Opena vraćati iz SAD-a u Europu mogli završiti u dvotjednoj karanteni! Problem? Samo dan nakon završetka US Opena trebao bi početi Masters 1000 turnir u Madridu, a već za 20. rujna planiran je početak Roland Garrosa u Parizu.

Zato je Novak Đoković svim tenisačima i tenisačicama koji su već rezervirali smještaj i kupili karte za SAD savjetovao da od organizatora traže povrat novca, tj. da im podmire sve troškove dođe li do otkazivanja turnira.

Nakon svega što se dogodilo u Beogradu i Zadru, Novak Đoković se dozvao pameti, shvatio je kako trenutna situacija s pandemijom koronavirusa u SAD-u vodi prema tome da se US Open uopće neće ni igrati!