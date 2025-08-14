DAVIS CUP

Ivan Dodig objavio prvi popis kao izbornik

A.H./Hina

14.08.2025 u 13:39

Ivan Dodig
Ivan Dodig Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Bionic
Reading

Izbornik hrvatske teniske reprezentacije Ivan Dodig je prijavio sastav za predstojeći susret protiv Francuske u drugom kolu kvalifikacija za završni turnir Davis Cupa u Osijeku, a u postavi su hrvatski najbolje rangirani tenisači s pojedinačne, odnosno rang liste igrača parova.

Popis predvodi Marin Čilić, 62. tenisač svijeta na aktualnoj pojedinačnoj ATP listi, a slijede Borna Ćorić (ATP-90.) i Dino Prižmić (ATP-129.). U postavi su i Mate Pavić, svjetski "broj 1" među igračima parova, i Nikola Mektić (ATP-15.). Igrat će se 12. i 13. rujna na zemljanoj podlozi u dvorani Gradski vrt, na istom mjestu gdje je početkom godine u prvom kolu ovog natjecanja Hrvatska pobijedila Slovačku 3-1.

"Hrvatska reprezentacija će u nadolazećem susretu igrati protiv svog velikog rivala, Francuske, s kojim je uvijek imala teške i zanimljive mečeve. U ovom susretu igrat ćemo u najboljem mogućem sastavu, na čelu s Marinom Čilićem i Bornom Ćorićem, te Dinom Prižmićem, Matom Pavićem i Nikolom Mektićem. Očekujemo uzbudljiv nastup pred domaćom publikom u Osijeku Nadamo se ogromnoj podršci, veselimo se susretu i nadamo se pobjedi i prolazu", rekao je Dodig.

Ovo će biti prvi okršaj Hrvatske i Francuske u Davis Cupu od finala 2018. u Lilleu, kada je Hrvatska slavila rezultatom 3-1 i tako drugi put osvojila naslov u ovom natjecanju. U Osijeku će, bilo u igračkoj, bilo u izborničkoj ulozi, biti čak četvorica članova reprezentacije iz Lillea – Čilić, Ćorić, Pavić i Dodig.

Hrvatska i Francuska do sada su se u Davis Cupu sastale tri puta, a nakon uspjeha Francuza 2004. u Metzu (4-1) slijedile su dvije pobjede hrvatskih tenisača: u Zadru 2016. (3-2) i Lilleu dvije godine potom (3-1).

Ulaznice za susret u Osijeku bit će u prodaji od subote 16. kolovoza u sustavu Entrio, a prodavat će se po cijeni od 15 eura za petak ili subotu, te 20 eura za komplet za oba dana. U petak (igraju se dva pojedinačna meča) program počinje u 16 sati, a u subotu (meč parova, pa dva pojedinačna meča) u 14 sati.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
FRANCUZI OTKRILI

FRANCUZI OTKRILI

Stigla velika ponuda na Rujevicu; evo tko i koliko je ponudio za Fruka
DERBI NA RUJEVICI

DERBI NA RUJEVICI

Đalović se požalio uoči derbija s Dinamom: 'Malo je čudno da Sudačka komisija...'
STUDIO SHNL

STUDIO SHNL

Jeličić progovorio o igraču koji je najveći misterij u Hajduku: 'Zar itko misli...?!'

najpopularnije

Još vijesti