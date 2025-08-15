Evo što je rekao euforični trener Albanaca nakon što je izbacio Hajduk; spomenuo je i Dinamo Zagreb

hajduk ispao iz Europe

Nakon što su Splićani s 2:1 svladali Dinamo City na Poljudu, kobno je bilo gostovanje u Tirani. Nakon 120 minuta igre, Dinamo City je slavio 3:1 i s ukupnih 4:3 izborio playoff Konferencijske lige gdje će igrati s poljskom Jagiellonijom.

Golove za domaće postigli su Baton Zabergja (14), Erdion Qardaku (109) i Hekuran Berisha (111), dok je jedini pogodak za Hajduk zabio Fran Karačić (99).

' Danas smo pokazali drugo lice, da. Ali i u Splitu smo odigrali dobro prvo poluvrijeme. Respektirali smo Hajduk, znamo koliko je to veliki klub, dobro smo se pripremili i naši igrači pokazali su neizmjernu želju. Čestitam im', rekao je trener albanskog sastava Ilir Daja pa je nastavio:

'Osjećam se jako dobro, vratio sam se u 2018. godinu kada sam pobijedio drugog giganta hrvatskog nogometa, Dinamo. Jako smo sretni svi zajedno i to je predivan osjećaj. Iako naši navijači nisu bili u Splitu, danas su nam stvarno puno pomogli. Lijepa je stvar što smo ih razveselili. Svi Albanci koji vole nogomet večeras će slaviti.

