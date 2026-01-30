Njemačka zvijezda o drami protiv Hrvatske: 'Bilo je pomalo čudno'

'Ludo je. Trenutačno sam bez riječi. Osjećaj je stvarno odličan. Tako sam sretan. Nevjerojatno je', rekao je Knorr za dansku TV2.

Knorr je u kratkoj analizi utakmice istaknuo da je Njemačka u nastavku uspjela pronaći odgovor na sve ono što je Hrvatska u prvom dijelu radila vrlo dobro. Naglasio je kako su se Nijemci prilagodili i bili spremni na hrvatske ideje, što se na kraju pokazalo ključnim.

'Hrvatska je u prvom poluvremenu igrala jako dobro, zabijali su puno golova, ali u drugom poluvremenu smo bili spremni na ono što će napraviti.'