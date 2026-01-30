rukometni euro

Njemačka zvijezda o drami protiv Hrvatske: 'Bilo je pomalo čudno'

30.01.2026 u 20:56

Juri Knorr zabio je četiri pogotka u velikoj pobjedi Njemačke protiv Hrvatske, a nakon utakmice nije skrivao emocije. Njemački srednji vanjski priznao je da mu je još uvijek teško povjerovati da će u nedjelju igrati finale Europskog prvenstva.

'Ludo je. Trenutačno sam bez riječi. Osjećaj je stvarno odličan. Tako sam sretan. Nevjerojatno je', rekao je Knorr za dansku TV2.

Knorr je u kratkoj analizi utakmice istaknuo da je Njemačka u nastavku uspjela pronaći odgovor na sve ono što je Hrvatska u prvom dijelu radila vrlo dobro. Naglasio je kako su se Nijemci prilagodili i bili spremni na hrvatske ideje, što se na kraju pokazalo ključnim.

'Hrvatska je u prvom poluvremenu igrala jako dobro, zabijali su puno golova, ali u drugom poluvremenu smo bili spremni na ono što će napraviti.'

U završnici utakmice Hrvatska je smanjila zaostatak i nakratko vratila nervozu u njemačke redove, no Knorr priznaje da su u tim minutama i sami zakomplicirali situaciju. Ipak, Njemačka se uspjela stabilizirati i dovršiti posao, a Knorr je upravo to izdvojio kao razlog ponosa.

'U posljednjih pet minuta smo počeli previše razmišljati, promašili smo previše prilika. Bilo je pomalo čudno i momentum se malo promijenio, ali vratili smo se i zato sam tako zadovoljan i ponosan na našu momčad', zaključio je Knorr.

