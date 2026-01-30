Hrvatska nakon fantastične borbe i sjajne utakmice saznala s kim će igrati za europsku broncu

Poznati su oba finalista Europskog prvenstva. Za zlatnu medalju u nedjelju će igrati Njemačka i Danska, dok će se Hrvatska i Island boriti za broncu.

Danska je do finala stigla nakon napete i iscrpljujuće pobjede protiv Islanda (31:28), a u nedjelju (18sati) će imati priliku osvojiti svoje prvo europsko zlato još od 2012. godine. Iako su Danci aktualni svjetski i olimpijski prvaci, malo tko je očekivao da će Island pružiti tako snažan otpor u mitskoj dvorani u Herningu.

Island je odigrao izuzetno hrabro i velik dio utakmice bio u rezultatskoj prednosti, a na poluvrijeme se otišlo s minimalnih 14:13 za domaćina. Islandski rukometaši nisu posustali ni u nastavku, čak su u jednom trenutku preokrenuli rezultat i imali nekoliko prilika da odu na dva gola prednosti.

No, te prilike nisu iskoristili. Ključni trenutak dogodio se u 43. minuti, kada je Magnus Landin zabio pogodak kojim je Danska prvi put otišla na najvećih plus dva. Bio je to trenutak u kojem je islandski otpor počeo pucati.

Trinaest minuta prije kraja Danska je povela 23:20 i od tog trenutka više nije ispuštala kontrolu nad utakmicom, izborivši novo finale i priliku da još jednom potvrdi status jedne od najmoćnijih rukometnih sila današnjice.