Hrvatska danas igra polufinale Europskog prvenstva; evo kad počinje utakmica s Njemačkom

Ovo je utakmica istine, hrvatski rukometaši su stigli do same završnice Europskog prvenstva iako im mnogi nisu davali previše šansi za ovakav rezultat.

Pod vodstvom sjajnog Islanđanina Dagura Sigurdssona naši su rukometaši tako izborili polufinale i danas će u danskom Herningu od 17. 45 sati (RTL) igrati protiv Njemačke.

No, naši su dečki najbolji kad je to najpotrebnije, pa je tako bilo i na ovom Euru. Izgubili su samo jednu utakmicu, protiv Švedske u prvom krugu, a pobjeđivali su Gruziju, Nizozemsku, Island, Švicarsku, Sloveniju i Mađarsku.

Na putu do polufinala ostali smo bez Zvonimira Srne koji je zbog ozljede otpao do kraja EP-a, a ostatak momčadi je 'načet' brojnim ozljedama. Ali danas nitko od njih neće kalkulirati, to je sigurno.

U službenim susretima na velikim natjecanjima Njemačka nije pobijedila Hrvatsku još od 2019. godine, ali netom prije ovog Eura slavili su dvaput u pripremnim utakmicama.

Ovaj susret ima dodatnu simboliku i za Dagura Sigurdssona koji je prije deset godina vodio baš Njemačku do europskog zlata. Najavljujući današnji polufinale Sigurdsson je istaknuo važnost obrane i discipline.

‘Njemačka je vrlo čvrsta u obrani, ali takvi smo i mi. Očekujem utakmicu u kojoj će obje momčadi igrati tvrdo i odgovorno', kazao je Sigurdsson.

S druge strane, njemački izbornik Alfred Gislason pokazao je veliki respekt prema Hrvatskoj.

‘Hrvatska je vrlo snažna momčad i ima više iskustva od nas. Svjesni smo koliko će ovo biti zahtjevan ispit', kazao je njemački izbornik.

U drugom polufinalu od 20.30 sati igraju domaćin Danska i Island.