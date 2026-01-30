Hrvatska danas igra polufinale Europskog prvenstva; evo kad počinje utakmica s Njemačkom

idemo, po pobjdu!

Hrvatska danas igra polufinale Europskog prvenstva; evo kad počinje utakmica s Njemačkom

  • I.Ž.
  • Zadnja izmjena 30.01.2026 08:31
  • Objavljeno 30.01.2026 u 07:28
Ivan Martinović rukomet Hrvatska
Ivan Martinović rukomet Hrvatska Izvor: Cropix / Autor: Ronald Gorsic
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Europsko rukometno prvenstvo stiglo je do same završnice, a danas su na rasporedu utakmice polufinala. Hrvatska rukometna reprezentacija u danskom Herningu od 17.45 sati (RTL) za plasman u veliki finale igra protiv Njemačke

Ovo je utakmica istine, hrvatski rukometaši su stigli do same završnice Europskog prvenstva iako im mnogi nisu davali previše šansi za ovakav rezultat.

vezane vijesti

No, naši su dečki najbolji kad je to najpotrebnije, pa je tako bilo i na ovom Euru. Izgubili su samo jednu utakmicu, protiv Švedske u prvom krugu, a pobjeđivali su Gruziju, Nizozemsku, Island, Švicarsku, Sloveniju i Mađarsku.

Pod vodstvom sjajnog Islanđanina Dagura Sigurdssona naši su rukometaši tako izborili polufinale i danas će u danskom Herningu od 17. 45 sati (RTL) igrati protiv Njemačke.

Hrvatska - Mađarska, rukomet, EP, 28.1.2026.
  • Hrvatska - Mađarska, rukomet, EP, 28.1.2026.
  • Hrvatska - Mađarska, rukomet, EP, 28.1.2026.
  • Hrvatska - Mađarska, rukomet, EP, 28.1.2026.
  • Hrvatska - Mađarska, rukomet, EP, 28.1.2026.
  • Hrvatska - Mađarska, rukomet, EP, 28.1.2026.
    +17
Hrvatska - Mađarska, rukomet, EP, 28.1.2026. Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na putu do polufinala ostali smo bez Zvonimira Srne koji je zbog ozljede otpao do kraja EP-a, a ostatak momčadi je 'načet' brojnim ozljedama. Ali danas nitko od njih neće kalkulirati, to je sigurno.

U službenim susretima na velikim natjecanjima Njemačka nije pobijedila Hrvatsku još od 2019. godine, ali netom prije ovog Eura slavili su dvaput u pripremnim utakmicama.

Ovaj susret ima dodatnu simboliku i za Dagura Sigurdssona koji je prije deset godina vodio baš Njemačku do europskog zlata. Najavljujući današnji polufinale Sigurdsson je istaknuo važnost obrane i discipline.

‘Njemačka je vrlo čvrsta u obrani, ali takvi smo i mi. Očekujem utakmicu u kojoj će obje momčadi igrati tvrdo i odgovorno', kazao je Sigurdsson.

S druge strane, njemački izbornik Alfred Gislason pokazao je veliki respekt prema Hrvatskoj.

‘Hrvatska je vrlo snažna momčad i ima više iskustva od nas. Svjesni smo koliko će ovo biti zahtjevan ispit', kazao je njemački izbornik.

U drugom polufinalu od 20.30 sati igraju domaćin Danska i Island.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
RUKOMETNI EURO

RUKOMETNI EURO

Njemački komentator stao uz Dagura Sigurdssona: Evo što je poručio
SKANDAL NA EURU

SKANDAL NA EURU

Oglasio se hrvatski rukometaš: Dosta više!
čudno

čudno

Bild uoči utakmice s Hrvatskom objavio najbolju momčad Eura. U njoj nema nijednog Hrvata

najpopularnije

Još vijesti