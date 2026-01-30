Razočarani Dagur svojim Islanđanima: 'Molim vas, pustimo to sada'

Islandski stručnjak bio je očekivano razočaran ishodom polufinala, u kojem je Njemačka na kraju bila uspješnija i izborila plasman u finale, dok će Hrvatska u nedjelju igrati za brončanu medalju.

‘Prvo poluvrijeme bilo je jako dobro s naše strane, ali smo svejedno zaostajali dva gola. Nismo imali gotovo nikakvu pomoć vratara, dok su Nijemci imali vrlo dobru vratarsku izvedbu i to je, po meni, bila najveća razlika između momčadi’, rekao je u razgovoru nakon utakmice.

Naglasio je da je plan igre u početku funkcionirao, ali da su se problemi pojavili u nastavku.

‘Ono što smo pripremali bilo je dobro odrađeno. U drugom poluvremenu došlo je do određene nervoze, počeli smo rotirati i upali smo u probleme s prijelazom iz obrane u napad i obrnuto. Prava prilika pojavila se tek pred kraj, kada je Kuzmanović obranio nekoliko lopti i tada smo uspjeli nametnuti pritisak kakav smo željeli. No lopta nam jednostavno nije išla na ruku, malo stativa van, malo unutra. Njemačka je vrlo jaka momčad i bila je bolja od nas’, priznao je.

Unatoč porazu, pohvalio je svoje igrače za sve što su izdržali u proteklim danima.

‘Sve je to ostavilo traga. Vidjelo se da Mandić, koji nam je bio jedan od najboljih igrača, ispada iz igre i da je momčad počela osjećati umor.’

Na pitanje je li kratak razmak između utakmica i opterećenje iz prethodnih dana utjecalo na Hrvatsku, nije želio ulaziti u raspravu.

‘Molim vas, ustimo to sada. Mislim da sam rekao sve što sam imao reći. Sada su jedino važne utakmice.’

Time se izravno referirao na svoj žestok istup dan ranije, kada je javno kritizirao EHF zbog rasporeda i opterećenja igrača, što je izazvalo veliku pozornost u rukometnoj javnosti diljem Europe.

Za kraj je otvoreno priznao da će Hrvatskoj u borbi za broncu nedostajati svježine.

‘Razina energije je niska. Ali moramo napumpati gume i dati sve od sebe.’