Alilović: Momcima treba zapljeskati, prošli su stvari koje nemaju veze s rukometom i terenom

'Igrali smo sa oko četiri, eventualno pet vanjskih igrača cijelo vrijeme. Nedostajao nam je igrač poput Srne, čiji nam je stil igre donosio puno toga tijekom prvenstva i širio rotaciju', objasnio je Alilović .

On je u razgovoru za Net.hr naglasio kako na borbu i zalaganje naših igrača moramo biti ponosni te je istaknuo nekoliko ključnih, ali i skrivenih razloga koji su presudili u korist protivnika.

Potvrdio je to i Mirko Alilović , proslavljeni bivši hrvatski reprezentativni golman koji brani za Wislu Plock.

Taj nedostatak svježine osjetio se u ključnim trenucima utakmice, posebice na početku drugog poluvremena.

'Jednostavno, ajmo reći, pretrčali su nas i mi smo upali u neku krizu. To drugo poluvrijeme, početak, to je bilo ključno'.

U tim trenucima razbranio se i njemački vratar Andreas Wolff, što je protivnicima dalo krila.

'Wolff se razbranio, uzeli su nam par lopti, zabili lake golove i otišli na šest razlike, iz čega više, nažalost, nije bilo povratka'.

Alilović je naglasio veliki organizacijski propust i napor kojem su igrači bili izloženi, a koji se ne vidi na televizijskim ekranima.

'Možemo mi sada pričati i plakati, ali dečki su jučer vozili pet sati u autobusu. Igrali su dvije utakmice zaredom, a smješteni su 40 kilometara od Herninga. Možemo mi teoretizirati, ali ajmo nek' netko osjeti kako je to. Ja mislim da se ne bih mogao pomaknuti danas. Momcima treba zapljeskati. Borili su se i na terenu i van njega. Prošli su neke stvari koje nemaju puno veze s rukometom i terenom'.

