PUN RAZUMIJEVANJA

Alilović: Momcima treba zapljeskati, prošli su stvari koje nemaju veze s rukometom i terenom

  • S.Š.
  • Zadnja izmjena 30.01.2026 21:24
  • Objavljeno 30.01.2026 u 21:24
Mirko Alilović
Mirko Alilović Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Iako je Hrvatska ostala bez finala ovogodišnjeg Europskog prvenstva, jer Nijemci su u polufinalu bilo bolji sa 31:28, na nastup igrača Dagura Sigurdssona nitko nema primjedbi

Potvrdio je to i Mirko Alilović, proslavljeni bivši hrvatski reprezentativni golman koji brani za Wislu Plock.

On je u razgovoru za Net.hr naglasio kako na borbu i zalaganje naših igrača moramo biti ponosni te je istaknuo nekoliko ključnih, ali i skrivenih razloga koji su presudili u korist protivnika.

'Igrali smo sa oko četiri, eventualno pet vanjskih igrača cijelo vrijeme. Nedostajao nam je igrač poput Srne, čiji nam je stil igre donosio puno toga tijekom prvenstva i širio rotaciju', objasnio je Alilović.

Taj nedostatak svježine osjetio se u ključnim trenucima utakmice, posebice na početku drugog poluvremena.

'Jednostavno, ajmo reći, pretrčali su nas i mi smo upali u neku krizu. To drugo poluvrijeme, početak, to je bilo ključno'.

U tim trenucima razbranio se i njemački vratar Andreas Wolff, što je protivnicima dalo krila.

'Wolff se razbranio, uzeli su nam par lopti, zabili lake golove i otišli na šest razlike, iz čega više, nažalost, nije bilo povratka'.

Alilović je naglasio veliki organizacijski propust i napor kojem su igrači bili izloženi, a koji se ne vidi na televizijskim ekranima.

'Možemo mi sada pričati i plakati, ali dečki su jučer vozili pet sati u autobusu. Igrali su dvije utakmice zaredom, a smješteni su 40 kilometara od Herninga. Možemo mi teoretizirati, ali ajmo nek' netko osjeti kako je to. Ja mislim da se ne bih mogao pomaknuti danas. Momcima treba zapljeskati. Borili su se i na terenu i van njega. Prošli su neke stvari koje nemaju puno veze s rukometom i terenom'.

Što je Alilović još rekao za Net.hr, pročitajte OVDJE.

