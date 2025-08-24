NEOČEKIVANI PORAZ

Nikad oštriji Đalović: Radili smo stvari koje nemaju veze sa životom

N.M.

24.08.2025 u 23:25

Radomir Đalović
Radomir Đalović Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
Bionic
Reading

Rijeka dobru formu u Europi nije uspjela prenijeti na Supersport HNL.

Nakon 1:0 pobjede protiv PAOK-a u play-offu Europske lige, Rijeka je u četvrtom kolu SHNL-a na domaćem terenu s 1:2 poražena od Varaždina.

vezane vijesti

Trener Radomir Đalović nije bio zadovoljan nakon utakmice, a prve dojmove podijelio je za MAXSport nakon utakmice.

'Prije svega čestitke Varaždinu. Danas nismo bili pravi i darivali smo Varaždin. Krenuli smo dobro u utakmicu i onda ušli u neku jurnjavu i tražili neka rješenja koja nemaju veze sa životom. Očigledno je da smo na nekim pozicijama deficitarni. U sredini nismo mogli napraviti prekršaj. Oni su nas istukli. Vidjeli ste kada rotiramo da nam nedostaju oni koji su igrali protiv PAOK-a. Idemo se dobro odmoriti i spremiti se za Solun', rekao je.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VELIKA POBJEDA

VELIKA POBJEDA

Varaždin preokretom svladao Rijeku i ostavio ju na -8 od vrha, pogledajte golove

RIJEKA
1:2
VARAŽDIN
špehar za tportal

špehar za tportal

Legenda brutalno o Osijeku: 'Potrošili smo skoro 300 milijuna eura, a dotaknuli smo samo dno! Sramota'
pogledajte što se dogodilo

pogledajte što se dogodilo

Garcia o sukobu s Rožmanom: Čuo sam nešto što mi se nije svidjelo, ali ja sam trener, a ne boksač

najpopularnije

Još vijesti