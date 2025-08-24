Nikad oštriji Đalović: Radili smo stvari koje nemaju veze sa životom

Nakon 1:0 pobjede protiv PAOK-a u play-offu Europske lige, Rijeka je u četvrtom kolu SHNL-a na domaćem terenu s 1:2 poražena od Varaždina.

Trener Radomir Đalović nije bio zadovoljan nakon utakmice, a prve dojmove podijelio je za MAXSport nakon utakmice.

'Prije svega čestitke Varaždinu. Danas nismo bili pravi i darivali smo Varaždin. Krenuli smo dobro u utakmicu i onda ušli u neku jurnjavu i tražili neka rješenja koja nemaju veze sa životom. Očigledno je da smo na nekim pozicijama deficitarni. U sredini nismo mogli napraviti prekršaj. Oni su nas istukli. Vidjeli ste kada rotiramo da nam nedostaju oni koji su igrali protiv PAOK-a. Idemo se dobro odmoriti i spremiti se za Solun', rekao je.