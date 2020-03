Napadač Real Madrida Luka Jović prekršio samoizolaciju, a o svemu se oglasio i njegov otac: 'Ako je kriv, neka ide u zatvor!'

Luka Jović podigao je veliku prašinu nakon što je u Srbiji prekršio odluku o samoizolaciji nakon povratka iz Španjolske

Sam igrač kaže kako nije znao pravila karantene u Srbiji, te kako je u Španjolskoj mogao izlaziti iz svojeg doma. U Srbiji je to strogo zabranjeno, a navodno je Jovića policiji prijavila i sama premijerka Srbije Ana Brnabić zbog toga što je prekršio karantenu.

Jedna od glavnih tema u Srbiji u posljednje vrijeme je napadač Real Madrida Luka Jović koji se iz Madrida vratio u svoj rodni kraj kako bi bio sa svojom djevojkom i obitelji za vrijeme pandemije koronavirusa. To samo po sebi ne bi bilo uopće sporno da Jović nije prekršio samoizolaciju.

'Luka se dva puta testirao na koronu i bio je jako negativan. Upravo zato je mislio da može doći u Srbiju, a sada je ispalo kao da je napravio međunarodni zločin. Ako je kriv, neka ide u zatvor. To je jasno i slažem se s gospođom Brnabić, ali samo ako je kriv. Sjedio je u stanu i nigdje nije izlazio', rekao je Lukin otac.

Sami napadač je priznao da je kriv i da će prihvatiti kaznu koja slijedi. Njegov otac kaže kako stoje uz svojeg sina što god odlučio.

'Slike na kojima se vidi kako se provodi u Španjolskoj su nastale prije nekoliko mjeseci. Luka je stigao u Srbiju da bude s obitelji. Znali smo da će doći i prije nego što je to napravio. Htio je biti sa svojim narodom u Srbiji. Bio je spreman i državi pomoći s financijama. Uz Luku smo što god on odluči, ali ako ga žele kritizirati, neka to naprave na civiliziran način. Znam istinu i neke stvari su pretjerane. Bilo je tu dosta nesporazuma', zaključio je Jovićev otac Milan.